Marcio Valverde arremetió contra actitudes de los árbitros en la Liga 1 2022: “Impresentables”

Alianza Atlético de Sullana no pudo estirar su ventaja como líder de la Liga 1 2022 en su visita a Universitario. El cuadro piurano empezó ganando en el Estadio Monumental, pero el equipo crema logró remontar para quedarse con la victoria por 3-1. El duelo no careció de polémicas arbitrales, lo cual provocó la inconformidad del volante Marcio Valverde, quien se desahogó vía redes sociales luego del encuentro.

“No tiene nada que ver en el resultado (dejo en claro), pero la manera en la cual se están manejando algunos árbitros es impresionante. Te llenan de amarillas y tienen un c... de sacarlo para el otro lado. Impresentables. Seguiremos luchando estas 6 fechas con todo”, escribió el jugador en su cuenta de Twitter.

Una de las razones de la molestia de Valverde fue la expulsión de su compañero Jesús Arismendi, quien vio la roja por sus reclamos desmedidos al réferi Jesús Cartagena al inicio de segundo tiempo. Con la inferioridad numérica, al Vendaval se le hizo imposible empatar el duelo.

Pronunciamiento de Marcio Valverde. Foto: Twitter

Otra polémica protagonizada por el juez principal fue el penal a favor de la ‘U’ que cobró por mano de Kevin Ruiz en su área, decisión que los churres reclamaron por considerar que la misma fue involuntaria, pues la pelota rebotó desde el suelo.

Diego Penny criticó al árbitro

Quien también se quejó por la conducta de Cartagena fue el portero Diego Penny. “Entiendo que es un árbitro que tiene algo contra el equipo porque es la segunda vez que nos expulsa a alguien, en Cusco fue igual. Ahora a Arismendi lo expulsa sin haberle dicho nada”, declaró el golero al final del cotejo.

“La vez pasada Universitario mandó un comunicado para que no los vuelva a dirigir Alarcón y no se los volvieron a poner. Espero que el presidente de nuestro equipo haga lo mismo para que este señor no nos vuelva a dirigir. Yo fui a darle la mano y me expulsó, los jugadores no podemos hacer nada nunca”, reveló el guardameta.