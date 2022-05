Franchesco Elizalde (de 67 kilos) logró la quinta medalla de oro para el Perú en la categoría de levantamiento de pesas de los Juegos Suramericanos de la Juventud. El joven de 17 años ya había logrado un primer lugar en la Copa Mundial Sub 17 de Levantamiento de Pesas On Line Perú 2020.

“En el arranque, en el último intento, sentí que casi se me sale el brazo y, bueno, me preocupé un montón, pero con apoyo de la fisicoculturista y el profesor, bueno, me dieron esperanzas y también la luché”, dijo Elizalde para la prensa del IPD.

El reciente campeón contó para la prensa del Gobierno peruano que lleva practicando pesas desde los 13 años. Por su participación en varias competencias, fue llamado para la selección de la Federación Deportiva Peruana de Levantamiento de Pesas.

Además, con las dos medallas ganadas en los III Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 por el atleta Emanuel Apaza y la pesista Shany Tezen, plata y bronce, respectivamente, nuestro país suma 30 preseas hasta el último viernes.

La Junta Directiva del renovado Comité Olímpico Peruano, que preside Renzo Manyari Velazco, felicitó las 31 medallas que hasta el momento tiene la delegación juvenil peruana (5 de oro, 12 de plata y 14 de bronce).

Los Juegos Suramericanos de la Juventud son un evento deportivo multidisciplinario organizado por ODESUR. En su primera edición, la sede fue la ciudad de Lima en el año 2013, mientras que la segunda se realizó en Santiago de Chile en el 2017, teniendo resultados sobresalientes en ambas competiciones, informó el Comité Olímpico Peruano.