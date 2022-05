[Gol Perú EN VIVO] César Vallejo vs. UTC Cajamarca: fecha y hora del partido de la Liga 1 2022

César Vallejo vs. UTC Cajamarca juegan EN VIVO este sábado 7 de mayo a las 7.30 p.m. (hora peruana) por la fecha 13 de la Liga 1 2022. Este duelo se disputará en el estadio Mansiche de Trujillo y será transmitido por la señal de Gol Perú. Además, puedes seguir todas las incidencias del cotejo a través de la web de La Republica Deportes.

El cuadro poeta viene de igualar 1-1 con Sport Huancayo y se encuentra en el puesto 11 con 15 puntos. Por su parte, la escuadra cajamarquina venció 3-1 a San Martín en la jornada anterior y se ubica en la casilla 14 con 11 unidades.

César Vallejo vs. UTC Cajamarca: ficha del partido

Partido César Vallejo vs UTC Cajamarca ¿Cuándo juegan? Sábado 7 de mayo ¿A qué hora juegan? 7.30 p.m. ¿Qué canal transmite? Gol Perú ¿Dónde juegan? Estadio Mansiche

¿A qué hora juegan César Vallejo vs UTC Cajamarca?

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (ET): 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

¿Qué canal transmite el César Vallejo vs. UTC Cajamarca?

La transmisión del duelo entre César Vallejo vs. UTC Cajamarca por la fecha 13 de la Liga 1 estará a cargo de GolPerú. También puedes seguir el minuto a minuto del enfrentamiento por la web de La República Deportes.

¿Qué canal es GolPerú?

Aquí te dejamos la lista de canales con la señal de GolPerú para que disfrutes del enfrentamiento entre César Vallejo vs. UTC Cajamarca por la Liga 1.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver César Vallejo vs. UTC Cajamarca por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de César Vallejo vs. UTC Cajamarca por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan César Vallejo vs UTC Cajamarca?

El duelo César Vallejo vs. UTC Cajamarca se disputará en ele estadio Mansiche, ubicado en la ciudad de Trujillo, Perú.