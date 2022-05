HOY Universitario vs. Alianza Atlético: desde el Monumental, se miden por la Liga 1 2022

HOY Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada 13 del Toneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2022. El duelo entre cremas y churres se llevará a cabo este sábado 7 de mayo desde las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental. La transmisión estará a cargo de GolPerú y podrás seguirlo vía streaming en Movistar Play y la web de La República Deportes.

Mientras uno buscará asentarse como único líder del torneo, el otro intentará acortar distancias. Alianza Atlético marcha primero con 25 puntos, cinco más que los cremas, que tienen 20 y están ubicados en la sétima casilla.

Universitario vs. Alianza Atlético: ficha del partido

Partido Universitario vs. Alianza Atlético ¿Cuándo juegan? Sábado 7 de mayo ¿Dónde? Estadio Monumental ¿A qué hora? 3.30 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? GolPerú

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Atlético?

El duelo entre Universitario vs. Alianza Atlético por la Liga 1 2022 está pactado para HOY, sábado 7 de mayo, desde las 3.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental.

Los merengues llegan en alza. Tras perder el clásico por 4-1 ante Alianza Lima, el ‘Coco’ Araujo asumió el mandato del cuadro crema y sacó 4 puntos en las últimas 2 fechas. Debutó con un empate ante Sport Boys en casa y obtuvo 3 puntos como visitante ante Atlético Grau, en la calurosa ciudad de Piura.

Para este duelo, se informa que el entrenador hará algunos ajustes en el equipo principal, como por ejemplo, la inclusión de Rodrigo Vilca por Piero Quispe. El jugador del Newcastle le habría ganado la pulseada a la ‘Joya’ y estaría desde el vamos. Otro de los cambios notorios es el nuevo puesto de Ángel Cayetano, quien pasó del mediocampo a la defensa.

Por su parte, los churres necesitan una victoria para seguir siendo los únicos punteros del torneo peruano. De la mano de Mario Viera, vienen tras 3 triunfos consecutivos.

Se ‘bajaron’ a Deportivo Binacional (2-0), ADT Tarma (1-2) y Ayacucho FC (2-1). De los 11 encuentros que han disputado, han salido victoriosos en 8, perdieron en solo 2 ocasiones y empataron 1 solo.

¿En qué canal ver Universitario vs. Alianza Atlético?

La transmisión del Universitario vs. Alianza Atlético estará a cargo de GolPerú (14 y 714 HD), canal exclusivo de la señal Movistar. También podrás seguir todas las incidencias vía streaming a través de la aplicación Movistar Play.

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Atlético ONLINE GRATIS?

Si no tienes las herramientas necesarias para seguir el Universitario vs. Alianza Atlético por cable, no te preocupes, pues podrás hacerlo en la web de La República Deportes. Precisamente en esta nota encontrarás la información de este encuentro, así como el minuto a minuto y el mejor resumen de la fecha.

Universitario vs. Alianza Atlético: posibles alineaciones

Universitario: José Carvallo, Aldo Corzo, Ángel Cayetano, Nelinho Quina, Iván Santillán, Jorge Murrugarra, Alfonso Barco, Alberto Quintero, Andy Polo, Rodrigo Vilca y Alex Valera.

José Carvallo, Aldo Corzo, Ángel Cayetano, Nelinho Quina, Iván Santillán, Jorge Murrugarra, Alfonso Barco, Alberto Quintero, Andy Polo, Rodrigo Vilca y Alex Valera. Alianza Atlético: Penny, Lojas, Amondarain, Arismendi, Aguirre, Arias, Correa, Valverde, Zanelatto, Ruiz y Conde.

¿Dónde van a jugar Universitario vs. Alianza Atlético?