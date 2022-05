¿A qué hora pelean ‘Canelo’ Álvarez vs. Dmitry Bivol EN VIVO por el título semipesado de la AMB?

‘Canelo’ Álvarez vs. Dmitry Bivol EN VIVO se enfrentan en el T-Mobile Arena (Las Vegas) por el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). La velada se inicia a las 5.00 p. m., pero la pelea estelar empezará alrededor de las 9.00 p. m. (hora de Perú y México), por la señal de ESPN y Star Plus para Latinoamérica, además de Azteca 7 y Canal 5 en territorio mexicano. Puedes seguir el minuto a minuto, con los resultados de preliminares y resumen de cada asalto, en La República Deportes.

‘Canelo’ Álvarez vs. Dmitry Bivol: ficha de la pelea

Pelea ‘Canelo’ Álvarez vs. Dmitry Bivol ¿Cuándo pelean? Hoy, sábado 7 de mayo ¿A qué hora? 9.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? T-Mobile Arena ¿En qué canal? ESPN, Azteca 7, Canal 5

Hora de la pelea ‘Canelo’ Álvarez vs. Dmitry Bivol hoy

En Perú y México, el evento arranca a las 5.00 p. m., pero el combate principal ‘Canelo’ Álvarez vs. Dmitry Bivol está programado para las 9.00 p. m. Revisa la guía de horarios de otros países de la región.

Colombia: 5.00 p. m., 9.00 p. m. (estelar)

Ecuador: 5.00 p. m., 9.00 p. m. (estelar)

México: 5.00 p. m., 9.00 p. m. (estelar)

Perú: 5.00 p. m., 9.00 p. m. (estelar)

Bolivia: 6.00 p. m., 10.00 p. m. (estelar)

Chile: 6.00 p. m., 10.00 p. m. (estelar)

Paraguay: 6.00 p. m., 10.00 p. m. (estelar)

Venezuela: 6.00 p. m., 10.00 p. m. (estelar)

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 6.00 p. m., 10.00 p. m. (estelar)

Argentina: 7.00 p. m., 11.00 p. m. (estelar)

Brasil: 7.00 p. m., 11.00 p. m. (estelar)

Uruguay: 7.00 p. m., 11.00 p. m. (estelar)

España: 12.00 a. m., 4.00 a. m. (estelar); domingo 6.

El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez va por la conquista de un nuevo título en su exitosa carrera. Seis meses después de su última pelea, el púgil de 31 años salta nuevamente al ring para medirse en un choque inédito con el ruso Dmitry Bivol, campeón defensor de la categoría semipesada de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

La ambición del luchador jalisciense es “meterse en los libros de historia del boxeo” con una victoria, según declaró en rueda de prensa. Acerca de su contrincante, consideró que “es un buen peleador y buen campeón, pero estoy listo, confío en mis habilidades y sé lo fuerte que soy”.

'Canelo' Álvarez y Dmitry Bivol son campeones en distintas categorías. Foto: EFE

El soviético, por su parte, apeló a su buen historial para encontrar sus opciones de vencer. “Creo que le puedo ganar porque tengo talento, tengo muchas victorias como amateur y como profesional”, refirió en una entrevista con Los Ángeles Times.

El récord de ‘Canelo’ a lo largo de su trayectoria es de 60 peleas, de las cuales ganó 57 (39 por KO), empató dos y perdió solo una. Bivol, en cambio, solo ha peleado en 19 oportunidades, pero ganó en todas las ocasiones (11 veces por KO).

¿Qué canal transmite ‘Canelo’ Álvarez vs. Dmitry Bivol?

En Latinoamérica, el canal que televisará la pelea ‘Canelo’ Álvarez vs. Dmitry Bivol será ESPN. En México, además, tendrás la opción de seguirlo vía Azteca 7 y Canal 5.

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Brasil: DAZN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: ESPN, Azteca 7, Canal 5

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: DAZN

España: DAZN.

¿Dónde ver ‘Canelo’ Álvarez vs. Dmitry Bivol por internet?

Si quieres seguir la transmisión de ‘Canelo’ Álvarez vs. Dmitry Bivol por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye la programación deportiva del canal ESPN. En México, también podrás ver el combate desde las aplicaciones de TV Azteca Deportes y TUDN. En caso no tengas acceso a ninguna de estas vías, ingresa a la web de La República Deportes, que te llevará la cobertura ONLINE del enfrentamiento.

Cartelera completa de ‘Canelo’ Álvarez vs. Dmitry Bivol

Este es el programa completo de la velada boxística, que tendrá como duelo de fondo el cruce entre ‘Canelo’ Álvarez vs. Dmitry Bivol.

Dmitry Bivol vs. Canelo Álvarez (por el título mundial mediopesado de la AMB).

Filip Hrgovic vs. Zhang Zhilei (pelea eliminatoria por el título mundial de la FIB de peso pesado).

Montana Love vs. Gabriel Valenzuela (peso superligero).

Shakhram Giyasov vs. Christian Gómez (por el título norteamericano welter de la FIB).

Joselito Velázquez vs. José Soto (peso mosca).

Alexis Espino vs. Aaron Silva (peso mediano).

Marc Castro vs. Pedro Vicente Scharbaai (peso ligero).

Elnur Abduraimov vs. Manuel Correa (peso superpluma).

Fernando Molina vs. Ricardo Valdovinos (peso superligero).

¿Dónde pelean ‘Canelo’ Álvarez vs. Dmitry Bivol?

El escenario que acogerá la pelea entre ‘Canelo’ Álvarez vs. Dmitry Bivol será el T-Mobile Arena, pabellón multiusos situado en la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada.