La insólita frase del exarquero de Inglaterra sobre la subasta de la camiseta de Maradona

La camiseta que usó Diego Armando Maradona ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 86 fue subastada y vendida por casi 9,3 millones de dólares. La ‘mica’ del mítico jugador argentino fue vendida en la casa Sotheby’s, ubicada en el Reino Unido. En medio de este suceso, Peter Shilton se refirió a este objeto de alto valor.

El exarquero de la selección de Inglaterra, quien estuvo presente en aquel partido de la Copa del Mundo donde se gestó ‘La mano de Dios’ y ‘El gol del siglo’, le restó importancia a la cantidad de dinero que se ofreció por la indumentaria que utilizó Maradona. En ese sentido, aseguró que jamás la usaría.

“No hubiera cambiado con Maradona ni por todo el té en China por lo que sucedió ese día. Ni siquiera la usaría para lavar los platos en mi casa” , mencionó Peter Shilton para el portal británico The Sun.

Por otro lado, el exjugador de Inglaterra contó que uno de sus compañeros intercambió camisetas con Diego Armando Maradona tras la victoria de la Albiceleste en los cuartos de final del Mundial de México 86. No obstante, el nunca se enteró.

“Si yo y algunos de los otros jugadores hubiéramos sabido que Hodge tenía su camiseta en el vestidor, no lo hubiese logrado. En el fervor del partido, la habríamos roto en 1.000 pedazos. Apuesto a que Hodge está feliz ahora que no hicimos eso. Él sabía lo que estaba haciendo cuando no nos dijo que lo tenía” , reveló Shilton para la prensa británica.

“Mirando hacia atrás, seguro que está contento de que no nos hayamos enterado. Estábamos muy enojados, menos mal que no lo hicimos. Me alegro de que un inglés haya sacado algo del juego”, agregó Shilton.