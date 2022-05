El jugador de Copa Perú que hace delivery: “Quiero una oportunidad en Primera”

La Copa Perú no deja de sorprender con sus historias. El fútbol amateur siempre presenta hechos insólitos, pero esta vez uno de sus episodios dio la vuelta al mundo. El protagonista fue Gersy Arámbulo, un joven de 19 años que participaba del torneo y que fue captado llegando a un partido con su uniforme y una canasta de delivery.

Si bien en un inicio se mencionó que este aprovechaba los entretiempos para entregar los pedidos, el entrenador explicó el contexto de la famosa fotografía. “A 10 o 15 minutos de empezar, cuando estaba con la charla, me tomó por sorpresa. Me llama y me dice profe ya estoy llegando, pasa esto (...) Cuando llega es que se produce la foto”, recordó el entrenador de las Águilas de Santa Ana.

El diario argentino Olé se hizo eco de la noticia. Foto: captura de pantalla

Sin embargo, nunca imaginaron el impacto mediático que tendría la instantánea. Recordemos que se compartió en medios todo el mundo. Incluso el Diario Olé de Argentina publicó una nota al respecto.

Al no ser un torneo profesional, muchos de los jugadores de la Copa Perú reparten su tiempo entre la actividad deportiva y otros trabajos. Gersy Arámbulo enfatizó que no tiene ningún problema con dedicare al delivery. “No hay problema. ¿Por qué tendría que tener vergüenza si es un trabajo honesto? No le estoy robando a nadie. Salgo adelante”, detalló en una entrevista con Latina.

Asimismo, resaltó que su hija de dos años es su principal impulso: “Tengo una motivación de salir adelante que es mi hija, para darle una vida mejor”.