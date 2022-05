¿Uno más? Claudio Borghi revela que otro jugador de la selección ecuatoriana es colombiano

Sigue la polémica. La denuncia de Chile a Ecuador ante la FIFA por el caso Byron Castillo trajo diversas repercusiones. Más allá de la seguridad que muestra el abogado de la Roja, hay varios personajes que tomaron postura al respecto. Uno de ellos es el entrenador Claudio Borghi, quien reveló que hay otro jugador en el equipo de Gustavo Alfaro que también es colombiano.

“A mí me pasó con Alexander Domínguez, ¿se acuerdan de ese arquero ecuatoriano? Siendo yo el entrenador de Liga (LDU), fuimos a jugar un partido a Colombia y fue mucha gente a saludarlo al hotel. Me llamó la atención. Le pregunté si tenía muchos familiares ahí y me dijo ‘profe, yo soy colombiano’”, manifestó el ahora panelista durante el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports.

Claudio Borghi apoya la posición de Chile de demandar a Ecuador ante la FIFA por el caso de Byron Castillo. Foto: composición

Asimismo, el ‘Bichi’ se refirió al castigo que recibió el portero cuando se destapó el caso. “Es más, después al revisar sus antecedentes, vi que por Liga jugó como ecuatoriano, fue suspendido durante dos años y apeló, así solamente estuvo suspendido seis meses. Entonces, no sería la primera vez”, recalcó.

Recordemos que en el 2007 la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FPF) le impuso una suspensión de dos años al futbolista de LDU de Quito por suplantación de documentos y al considerar que su nacionalidad era colombiana; sin embargo, esta decisión fue apelada por su club y se redujo a seis meses.

Si bien desde la máxima entidad del balompié norteño mencionaron de forma genérica que la sanción fue por falsificación de documentos; tras darse a conocer el caso de Byron Castillo en el 2021, el vicepresidente Carlos Manzón brindó una entrevista a Ecuagol y aseguró que “Domínguez se nacionalizó, no era ecuatoriano. Hasta donde yo sé, él se nacionalizó”.

Cabe resaltar que después de lo acontecido, el guardavallas pudo representar a la ‘Tri’ sin ningún inconveniente. Inclusive estuvo presente en el duelo ante Brasil por las Eliminatorias Qatar 2020, donde lo expulsaron.