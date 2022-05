Simeone se niega a hacerle el pasillo al Real Madrid: Respetamos a nuestra gente

Este fin de semana se disputará uno de los derbis más importantes del planeta fútbol y toda la atención no estará centrada en el juego en sí mismo, sino en si se dará el pasillo o no. En la previa del Atlético Madrid vs. Real Madrid, el entrenador Diego Simeone fue consultado sobre si le harán este gesto al reciente campeón de LaLiga.

Para el argentino, que viene de una cultura en la que no se le reconoce de esa manera a los ganadores de los torneos, el respeto por su gente está muy por encima del que le tienen al Real Madrid , por lo que no habrá un pasillo para los merengues cuando salten al gramado del Wanda Metropolitano.

“Lo que pasa en la realidad es que el club hizo un comunicado concreto, explicativamente perfecto. Felicitar al Real Madrid, a los futbolistas, al cuerpo técnico, porque han hecho un grandísimo trabajo. Respeto por el Madrid que acaba de salir campeón, pero tenemos mucho más respeto por nuestra gente, que es la que está con nosotros”, empezó declarando Simeone.

El argentino continuó y aseguró que cada “sociedad es diferente”. Si bien en España tienen “en este pasillo una muestra de felicitación al rival como ejemplo”, de donde él proviene “no se utiliza”.

Atlético Madrid vs. Real Madrid

El derbi entre Atlético Madrid vs. Real Madrid se llevará a cabo este domingo 08 de mayo desde las 2.00 p. m. (hora peruana) en el Wanda Metropolitano. La transmisión estará a cargo de Star Plus y podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.