Raziel García es denunciado por la madre de sus hijos de no cumplir con manutención

Este viernes 6 de mayo, Raziel García fue acusado por Lesly Burga, madre de sus hijos, de no cumplir con sus deberes como padre. Según unas conversaciones difundidas por el abogado de ella en el programa “Amor y fuego”, el volante de la selección peruana no pagaría a tiempo la manutención.

En los chats presentados, se puede apreciar que la expareja del jugador de Tolima le pide que deposite la cantidad establecida para la alimentación y otras necesidades de los menores.

Además, dicho programa de televisión mostró la denuncia formal que le entabló Burga al futbolista de 28 años por alimentos en febrero del 2022.

Finalmente, el representante legal de Burga reveló que García solo le pasaría 1.400 soles mensuales para los gastos de ambos menores. “ Tenemos entendido, según el comentario de ella, que era entre 1.000 y 1.400 soles. En la investigación del proceso, hoy entendemos que en el club Tolima tiene un ingreso superior al mercado. Ese número es ínfimo para las posibilidades que tiene hoy su padre”, contó el doctor Carlos Allain.

Raziel García se defiende de la acusación de la madre de sus hijos

Ante ello, el programa “Amor y fuego” se comunicó con Raziel García para conocer su versión de estos hechos. El futbolista de la selección peruana negó dichas acusaciones y señaló que le da todo a sus hijos.