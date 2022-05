¿Qué pasó con Andrés Vásquez, el peruano conocido por gol de ‘rabona’ que sufrió racismo?

Era el año 2007 en Suecia y el nombre de un peruano dio la vuelta al mundo por un golazo. Hablamos de Andrés Vásquez, exfutbolista que se hizo conocido cuando vestía la camiseta del IFK Göteborg al anotar un tanto de ‘rabona’ en la liga sueca. Sin embargo, 15 años después de aquella aparición, nuestro compatriota, que también cuenta con la nacionalidad sueca, se encuentra retirado del fútbol y actualmente se dedica a otra profesión. En la siguiente nota te contamos más sobre él.

La historia de ‘Rabona’ Vásquez

Andrés Vásquez nació en Perú, el 16 de julio de 1987, en el distrito limeño de Breña. A los 2 años, emigró con su familia a Suecia, donde radica hasta la fecha. En 1997, formó parte de las divisiones menores del IFK Göteborg y fue recién en el 2005 cuando debutó en el primer equipo. Su nombre no era tan conocido en el fútbol sueco y tampoco en el peruano. Sin embargo, el 7 de mayo del 2007 su historia se haría famosa.

Aquel día, fue titular y se enfrentó al Orebro SK, partido en el que anotó uno de los 4 goles con el que su equipo se llevó el triunfo. Sin embargo, su espectacular tanto de ‘rabona’ hizo que el futbolista salga a la palestra del fútbol mundial. Incluso fue considerado entre los seis mejores goles de la década por el diario inglés The Guardian.

Mira el gol de ‘rabona’ de Andrés Vásquez

Rechazó a la selección peruana

Luego de anotar este golazo, el nombre de Andrés Vásquez llegó a oídos de la selección peruana, que en ese entonces era dirigida por el técnico José ‘Chemo’ del Solar. El actual entrenador de la Universidad César Vallejo viajó hasta Suecia para conversar con el extremo peruano, quien había jugado algunos partidos amistosos con la selección Sub-21 de Suecia.

Pese a que el comando técnico y la hinchada esperaban que Vásquez termine por vestir la Blanquirroja, este nunca aceptó y rechazó la convocatoria frente a Costa Rica en un duelo amistoso, con motivo de preparación para las Eliminatorias Sudáfrica 2010.

“Estaba muy interesado en jugar en la selección peruana, pero estaba el tema de la corrupción, de Burga, lo de los jugadores y las discotecas. Además, el equipo no marchaba nada bien. Yo elegí en ese momento no aceptar”, declaró años después.

Andrés Vásquez fue visitado en Suecia por el técnico José del Solar, cuando era DT de la selección peruana. Foto: Líbero

“En ese momento ni siquiera tenía un departamento o carro, recién había llegado a Suiza (FC Zúrich). Decidí adaptarme mejor. Creo que la vida no da para arrepentirse, se trata de aprender y seguir adelante”, agregó.

Asimismo, señaló que tras la negativa, el entonces DT de la Blanquirroja no volvió a mantener comunicación con él. “Le dije a ‘Chemo’ que no estaba bien. No le gustó y de ahí no me llamó más. Seguí jugando, pero no me llamó más. Prácticamente me ‘quemé’ con él”.

Sufrió de racismo en Suecia

Recientemente, en una entrevista para la revista Sudor, Andrés Vásquez reveló que durante su estadía en el IFK Göteborg de Suecia sufrió de racismo. Según contó, algunos de sus compañeros lo tildaban de ‘indio’ por sus raíces peruanas.

“Los jugadores mayores habitualmente me ignoraban, excepto uno que se atrevió a hablar de más sobre mis orígenes. Dijo que yo era un indio del Perú y se burló del hecho de que comiéramos cuyes. Me llamaron ‘gitano’ e ‘indio’ en varias ocasiones. No pretendía que esto me afectara mucho, pero me aisló cada vez más”, contó.

Asimismo, contó que cuando fue convocado por la selección Sub-21 de Suecia, esta situación se repitió por parte de algunos integrantes del personal de administración.

”Por la noche, alguien estuvo en el pasillo demasiado tarde y uno de los miembros del personal de administración entró en nuestra habitación. Éramos muchos con raíces extranjeras en esa sala, y esta persona entró con una agresividad increíble. ‘¿Quién diablos estaba ahí fuera en el pasillo?’, dijo. Al no obtener respuesta, fue a mi saco de dormir, puso su rodilla en mi cabeza y me regañó. Luego se dirigió hacia otro chico e hizo lo mismo. Luego salió de la habitación y gritó: ‘¡Negros de m..!”, confesó.

Andrés Vásquez fue convocado a la selección Sub-21 de Suecia y jugó algunos amistosos. Foto: DANIEL NILSSON / BILDBYRÅN

¿A qué se dedica ahora ‘Rabona’ Vásquez?

Luego de jugar en el IFK Göteborg (2004-2007), Andrés ‘Rabona’ Vásquez militó en el FC Zúrich (2007-2010), Grasshoppers (2010-2011), Hacken (2011) y FC Will (2011-2017). Precisamente, este club suizo fue el último que defendió el peruano en su carrera como futbolista.

Tras su paso como deportista, ahora nuestro compatriota vive en Suecia, donde se dedica a la renta de inmuebles. En una entrevista, afirmó que no descarta formarse como representante de deportistas.

“Vivo de mis alquileres. Actualmente me encuentro estudiando. Quiero vender casas y también sueño con ser representante de fútbol. Traer jugadores de Sudamérica a Europa. Darles oportunidad en Suecia y Suiza”, declaró al canal de Youtube ‘El Lado B del Deporte’.