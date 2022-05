Este domingo se jugará el clásico capitalino entre Atlético Madrid vs. Real Madrid en el Wanda Metropolitano por LaLiga Santander. Por este motivo, varios seguidores del fútbol se cuestionan si los colchoneros deberán realizar el pasillo característico a los nuevos campeones merengues como símbolo de respeto.

Aunque eso se sabrá recién aquel día, rememoremos cómo es que surgió esta tradición que se ha ido perdiendo por la intensa rivalidad que tienen el Real Madrid y FC Barcelona. En distintas ocasiones han evitado realizarlo mutuamente, porque algunos consideraban que era una humillación.

¿Cuándo se hizo el primer pasillo en la historia de la liga española?

De acuerdo al diario ABC de España, el primero se realizó en 1970, previo al partido entre Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid por octavos de la Copa del Rey. El cuadro vasco felicitó de esa forma a los colchoneros, que llegaban a ese duelo ya con el campeonato de LaLiga asegurado; incluso dejaron en segundo lugar a los de Bilbao por solo un punto.

Los pasillos más destacados

En los últimos años, un pasillo que jamás olvidarán los hinchas madridistas —y seguramente tampoco los fanáticos culés— es el que se dio en la temporada 2007-2008.

En aquella ocasión, el FC Barcelona visitaba el Santiago Bernabéu para una edición del superclásico español. Para ese compromiso, el Real Madrid ya se había coronado campeón con Bernd Schuster como técnico, por lo que los blaugranas, dirigidos por Frank Rijkaard y con figuras como Thierry Henry, Carles Puyol y un joven Lionel Messi, realizaron el pasillo para aplaudirlos.

Pasillo del Barcelona al Real Madrid en 2008. Foto: El País

Las polémicas más recientes

A pesar de que es una muestra de respeto y felicitación al rival, en los últimos años ha ido cambiando, especialmente cuando se tratan del Madrid y del Barza. En el 2017, los merengues llegaban al clásico después de ganar el Mundial de Clubes, por lo que esperaban el buen recibimiento de los blaugranas, pero eso no sucedió.

El directivo de los catalanes, Guillermo Amor, argumentó: “Solo lo hacemos cuando jugamos la misma competición, no es el caso”.

PUEDES VER: Gianluca Lapadula anota el gol del empate de Benevento tras 7 fechas sin jugar

Debido a eso, en el 2018, cuando Barcelona fue campeón de LaLiga, los blancos, entonces dirigidos por Zinedine Zidane, tampoco quisieron realizar el pasillo. El DT francés explicó en conferencia de prensa: “Dicen que ellos no están en la competición, pero están en la Champions. ¿Ahí no está claro? Al final nosotros, con respeto, no lo vamos a hacer porque ellos no lo hicieron”.