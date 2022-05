Donny Neyra revela que golpeó a Paolo Guerrero: “Le metí un ‘viaje’ en la cara”

Donny Neyra mostró su mejor nivel futbolístico en 2008, cuando salió campeón del Torneo Apertura con Universitario de Deportes. Ahora retirado de las canchas, el exvolante nacional brindó una entrevista para el programa que tiene Luis ‘Cuto’ Guadalupe en el canal de YouTube de Trome y contó varias anécdotas de su trayectoria.

Entre ellas, reveló que le dio un golpe a Paolo Guerrero durante un partido entre las categorías juveniles de Cantolao y Alianza Lima.

“Lo que pasa es que nosotros nos veíamos siempre porque nos cruzábamos en las divisiones menores. Había esa rivalidad pero también una afinidad. Siempre hemos competido y un día le metí un ‘viaje’ en Cantolao a ‘Pichirrín’ (Paolo Guerrero)” , contó.

“Estaba que nos ganaba Alianza, en mi cancha, en Cantolao. No podía perder. Ellos ganaban 1-0 con gol de ‘Pichirrín’ (Guerrero). Voy a un córner y regreso. Entonces, lo encuentro en el medio campo y le metí un golpe en la cara, descarado. Se metió el profe ‘Guty’, se metieron los padres y acabó el partido ”, describió.

Donny Neyra habló de su paso por Alianza Lima

Donny Neyra también recordó su paso por Alianza Lima y señaló que Gustavo Costas, entonces técnico del cuadro blanquiazul, no lo tenía en sus planes.