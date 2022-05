[GolPerú, En Vivo] Universitario vs. Alianza Atlético: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO Y EN DIRECTO, este sábado 7 de mayo, desde las 3.30 p. m. por la jornada 13 de la Liga 1 Betsson. El encuentro tendrá como escenario el Estadio Monumental y la transmisión estará a cargo de Gol Perú. Asimismo, podrá seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás el relato del minuto a minuto y la recopilación de todos los goles y jugadas destacadas.

Universitario vs. Alianza Atlético: ficha del partido

Partido Universitario vs. Alianza Atlético ¿Cuándo? Sábado 7 de mayo ¿A qué hora? 3.30 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Monumental de Ate ¿En qué canal? Gol Perú

Universitario vs. Alianza Atlético: la previa

Van por el líder. Universitario de Deportes volvió al camino del triunfo tras su visita ante Atlético Grau y todavía sueña con levantar el Torneo Apertura de la Liga 1.

La escuadra comandada por Jorge ‘Coco’ Araujo se ubica en séptima casilla con 20 unidades y necesita un triunfo para mantenerse en la discusión por los primeros lugares. Pese al buen momento que atraviesa, en las últimas prácticas el estratega habría decidido reemplazar al volante Piero Quispe para el compromiso en el Monumental.

Por su parte, los dirigidos por Mario Viera vienen de lograr un valioso triunfo ante Ayacucho FC y esperan robar puntos en su visita a Lima. Con 25 unidades, son los punteros del torneo; sin embargo, cuentan con un cotejo más que su escolta Sport Huancayo y necesitan sumar ante los merengues para consolidarse en los más alto.

Universitario vs. Alianza Atlético: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Atlético?

El partido EN VIVO entre Universitario vs. Alianza Atlético por la decimotercera jornada de la Liga 1 comenzará a las 3.30 p. m. (hora peruana).

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

México: 3.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Paraguay: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

¿Dónde ver el duelo entre Universitario vs. Alianza Atlético?

La transmisión del duelo entre Universitario vs. Alianza Atlético por la fecha 13 de la Liga 1 estará a cargo de GolPerú. También puedes seguir el minuto a minuto del enfrentamiento por la web de La República Deportes.

¿Qué canal es GolPerú?

Aquí te dejamos la lista de canales con la señal de GolPerú para que disfrutes del enfrentamiento entre Universitario vs. Alianza Atlético por la Liga 1.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Dónde ver Universitario vs. Alianza Atlético por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Universitario vs. Alianza Atlético por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Universitario vs. Alianza Atlético: posibles alineaciones

Universitario: José Carvallo, Aldo Corzo, Ángel Cayetano, Nelinho Quina, Iván Santillán, Jorge Murrugarra, Alfonso Barco, Alberto Quintero, Andy Polo, Rodrigo Vilca y Alex Valera.

José Carvallo, Aldo Corzo, Ángel Cayetano, Nelinho Quina, Iván Santillán, Jorge Murrugarra, Alfonso Barco, Alberto Quintero, Andy Polo, Rodrigo Vilca y Alex Valera. Alianza Atlético: Penny, Lojas, Amondarain, Arismendi, Aguirre, Arias, Correa, Valverde, Zanelatto, Ruiz y Conde.

¿Dónde juegan Universitario vs. Alianza Atlético?

El duelo entre Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO se llevará a cabo en el estadio Monumental de Ate. Dicho recinto deportivo es utilizado por los cremas para jugar en condición de local y tiene una capacidad para albergar a más de 60.000 espectadores.

Liga 1 2022 - tabla de posiciones