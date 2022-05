[EN VIVO] Juventus vs. Genoa: ¿a qué hora y en qué canal ver partido por la Serie A de Italia?

MIRA AQUÍ EN VIVO Juventus vs. Genoa | Ambos equipos italianos se enfrentarán por la fecha 36 de la Serie A de Italia HOY viernes 6 de mayo. El duelo iniciará a las 2.00 p. m. (hora peruana) contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Juventus aún tiene posibilidades para ganar la Serie A, siempre y cuando Milan no venza en ninguno de sus tres encuentros restantes, algo que parece imposible. Asimismo, los de Turín ya aseguraron su boleto a la próxima Champions League al sacar una diferencia de 10 puntos al quinto lugar, Roma (59 pts.). Por su parte, Genoa busca salvarse del descenso al encontrarse penúltimo (25 pts.) a 4 unidades del puesto 17 que, ocupa Salernitana.

Juventus vs. Genoa: ficha del partido

Partido Juventus vs. Genoa ¿Cuándo juegan? Viernes 6 de mayo ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Luigi Ferraris ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Juventus vs. Genoa: posibles alineaciones

Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Bernardeschi, Zakaria, Miretti, Rabiot, Pellegrini, Vlahovic y Morata.

Genoa: Sirigu, Frendrup, Bani, Ostigard, Vásquez, Sturaro, Badelj, Portanova, Ekuban, Galdamés y Amiri.

¿A qué hora juegan Juventus vs. Genoa EN VIVO?

El partido Juventus vs. Genoa por la Serie A de Italia se jugará este viernes 6 de mayo desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu región.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Juventus vs. Genoa EN VIVO?

El duelo entre Juventus vs. Genoa por la Serie A de Italia será transmitido para toda Sudamérica por la señal de ESPN y Star Plus.

¿Qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver Juventus vs. Genoa vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el Juventus vs. Genoa por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Juventus vs. Genoa ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Juventus vs. Genoa por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.