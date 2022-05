¿A qué hora juegan Inter vs. Empoli EN VIVO por la fecha 36 de la Serie A de Italia?

Inter vs. Empoli EN VIVO se enfrentan este viernes 6 de mayo, desde las 11.45 a. m. (hora peruana) por la fecha 36 de la Serie A de Italia 2021-22. El duelo se jugará en el estadio Giuseppe Meazza, por la señal de ESPN y Star Plus. La República Deportes te llevará las alineaciones confirmadas de este y otros partidos de hoy, con el marcador actualizado y los videos de goles.

Inter vs. Empoli: ficha del partido

Partido Inter vs Empoli ¿Cuándo juegan? Viernes 6 de mayo ¿A qué hora? 11.45 a. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Giuseppe Meazza ¿En qué canal? ESPN

En su afán de no dar por perdido el título de la Serie A, Inter de Milán tiene la obligación de ganar un partido clave frente al Empoli por la antepenúltima jornada del torneo. El cuadro neroazzurro, segundo con 75 unidades, puede ser líder provisional con una victoria, pues el Milan recién jugará el domingo.

Para este cotejo, el entrenador Simone Inzaghi apostaría por la dupla en ataque de Lautaro Martínez y Edin Dzeko. Una derrota para el conjunto milanés podría ser fatal, pues si los rossoneros ganan le sacarían cinco puntos de ventaja cuando resten solo seis en disputa.

¿A qué hora juegan Inter vs. Empoli?

En territorio peruano, podrás seguir el Inter vs. Empoli desde las 11.45 a. m.. Revisa la guía de horarios para el resto de países de la región.

Colombia: 11.45 a. m.

Ecuador: 11.45 a. m.

México: 11.45 a. m.

Perú: 11.45 a. m.

Bolivia: 12.45 p. m.

Chile: 12.45 p. m.

Paraguay: 12.45 p. m.

Venezuela: 12.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.45 p. m.

Argentina: 1.45 p. m.

Brasil: 1.45 p. m.

Uruguay: 1.45 p. m.

España: 6.45 p. m.

¿Qué canal transmite Inter vs. Empoli?

En Latinoamérica, excepto Argentina, el canal que tendrá a su cargo la emisión del Inter vs. Empoli será ESPN.

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: ESPN

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

España: M+ Liga de Campeones 1, M+ #Vamos Bar 2.

¿Dónde ver Inter vs. Empoli por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Inter vs. Empoli por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su programación los duelos televisados por el canal ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Inter vs. Empoli

Inter 2-2 Empoli | 19.01.22

Empoli 0-2 Inter | 27.10.21

Inter 2-1 Empoli | 26.05.19

Empoli 0-1 Inter | 29.12.18

Inter 2-0 Empoli | 12.02.17.

Alineaciones probables de Inter vs. Empoli

Inter: Handanović; Škriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Perišić; Martínez y Džeko.

Empoli: Vicario; Fiamozzi, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Henderson; Bajrami, Di Francesco; Pinamonti.

¿Dónde juegan Inter vs. Empoli?

El escenario que acogerá este encuentro será el estadio Giuseppe Meazza, recinto deportivo ubicado en la ciudad italiana de Milán.