[EN VIVO] Brighton vs. Manchester United: ¿cómo ver el partido por la Premier League?

Brighton vs. Manchester United juegan EN VIVO este sábado 7 de mayo a las 11.30 a.m. (hora peruana) por la jornada 35 de la Premier League 2021-2022. Este duelo se disputará en el Falmer Stadium y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, puedes seguir las incidencias del cotejo a través de la web de La República Deportes.

El cuadro local viene de vencer 3-0 al Wolves y se ubica en el noveno lugar de la liga inglesa con 44 puntos. Por su parte, los diablos rojos derrotaron por el mismo marcador al Brentford en al fecha anterior y se encuentran en el sexto lugar con 58 unidades.

Brighton vs. Manchester United: ficha del partido

Partido Brighton vs. Manchester United ¿Cuándo juegan? Sábado 7 de mayo ¿A qué hora juegan? 11.30 a. m. (hora peruana) ¿Qué canal transmite? ESPN y Star Plus ¿Dónde juegan? Falmer Stadium

Brighton vs. Manchester United: posibles alineaciones

Brighton: Sánchez, Cucurella, Dunk, Veltman, Adam Webster, Bissouma, March, Caicedo, Trossard, Mac Allister y Welbeck.

Sánchez, Cucurella, Dunk, Veltman, Adam Webster, Bissouma, March, Caicedo, Trossard, Mac Allister y Welbeck. Manchester United: De Gea, Diogo Dalor, Lindelof, Varane, Telles, Tominay, Matic, Elanga, Mata, Fernandes y Ronaldo.

¿A qué hora juegan Brighton vs. Manchester United?

México: 11:30 a. m.

Perú: 11:30 a. m.

Colombia: 11:30 a. m.

Ecuador: 11:30 a. m.

Chile: 12:30 p. m.

Argentina: 1:30 p. m.

Uruguay: 1:30 p. m.

Brasil: 1:30 p. m

Inglaterra: 7.30 p.m.

España: 7:30 p. m

¿Qué canal transmite el Brighton vs. Manchester United?

El duelo entre Brighton vs. Manchester United por la Serie A de Italia será transmitido para toda Sudamérica por la señal de ESPN y Star Plus.

¿Qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver Brighton vs. Manchester United vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el Brighton vs. Manchester United por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Dónde juegan Brighton vs. Manchester United?

El duelo entre Brighton vs. Manchester United se disputará en el Falmer Stadium, ubicado en la ciudad de Brighton & Hove, Inglaterra.