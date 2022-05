Edinson Cavani confesó que quiso irse del Manchester United cuando Cristiano Ronaldo llegó

El ‘Matador’ Edinson Cavani es uno de los grandes y peligrosos delanteros del mundo, ha paseado su fútbol por varios equipos de Europa como Napoli, PSG y, actualmente, Manchester United. En ellos ha coincidido con estrellas como Zlatan Ibrahimovic, Neymar y Cristiano Ronaldo.

Es con el ‘Bicho’ con quien juega actualmente, pero contó que tal vez no hubiera sido así. En una entrevista a ESPN, el uruguayo confesó su interés de marcharse de los diablos rojos cuando contrataron al ‘Comandante’ en agosto del 2021.

“En su momento pensé que era bueno que el Manchester fichara a Cristiano. Pero, conociendo un poco el mundo del fútbol actual, lo primero que hice fue llamar a mi hermano y le dije: ‘Fernando, si esto hubiera pasado hace una semana, te hubiera pedido que buscáramos otro club ”, narró en el programa Bola da vez.

Sin embargo, aclaró que no es porque tenga mala relación con ‘CR7′: “ Le dije eso, pero no porque no quisiera jugar con Cristiano Ronaldo. No . Porque tuve la oportunidad de conocerlo y es un gran profesional, con sus objetivos, y eso es perfecto para sus compañeros. Pero como yo sé, después de años en el fútbol, cómo son las cosas actualmente... Por eso quise hablar con mi hermano”.

Después, narró que tuvo otra conversación con su hermano hace poco, tras reflexionar sobre como le ha ido en la temporada con el Manchester United.

“Con el tiempo, independientemente de mis lesiones que me alejaron un poco de la temporada, viví situaciones difíciles, diferente a las que enfrenté el año pasado. Después de unos meses, volví a llamar a mi hermano y le dije: ‘¿recuerdas lo que dijiste al inicio de la temporada?’ En el fútbol no hay secretos. Para mí todo está inventado y yo tengo una visión del fútbol que nadie me va a sacar”, finalizó el charrúa.