García Pye sobre el caso Byron Castillo: “Si hubo una negligencia, se podría dar una sanción”

El pasado jueves 5 de mayo, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) elevó su reclamo formal ante la FIFA por la supuesta mala inscripción del futbolista Byron Castillo por parte de la selección ecuatoriana. Ante ello, Antonio García Pye, gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se refirió a este tema y no descartó que los norteños sean sancionados.

“En teoría, nada está descartado. Si ha habido una irregularidad o negligencia en Ecuador, se podría dar una sanción hacia ellos” , declaró para el programa “Fútbol como cancha” de RPP.

Además, el dirigente indicó que este asunto no afectaría de ninguna forma a la selección peruana. “El tema de Chile y Ecuador no tiene ninguna implicancia sobre Perú. Castillo no jugó contra nosotros y por eso es que no hay ningún problema. A Perú no le afecta para nada” , afirmó.

PUEDES VER: Gianluca Lapadula anota el gol del empate de Benevento tras 7 fechas sin jugar

García Pye dio detalles sobre el repechaje

García Pye también brindó detalles de la convocatoria de la selección peruana para el duelo del repechaje. “Entre el 13 y el 15 se deben estar enviando las cartas a los clubes de los jugadores que el profesor Ricardo Gareca convocará” , informó.

“Está previsto que, a partir del día 30, la selección esté trabajando con miras al amistoso previo al repechaje”, agregó el dirigente nacional.

Recordemos que la Blanquirroja disputará la repesca el lunes 13 de junio, a la 1.00 p. m., ante el ganador de la llave entre Emiratos Árabes Unidos y Australia.