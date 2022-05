Revelan gresca entre Arley Rodríguez y Pablo Míguez tras el partido ante Fortaleza

¿Problemas en tienda íntima? Alianza Lima igualó ante Colo Colo y prácticamente quedó eliminado de la Copa Libertadores. El conjunto de Carlos Bustos ha tenido un bajo nivel en el certamen continental y muchos se quedaron con el recuerdo de lo ocurrido en Brasil ante Fortaleza: los blanquiazules cayeron en los minutos finales.

Sin embargo, el malestar de esa derrota se habría trasladado a los camerinos. Según mencionó Franco Lostaunau, periodista de ESPN, “Arley Rodríguez entró al vestuario molesto y gritando por la falta de marca. Salta un jugador, Míguez, y empieza una discusión importante”.

Lo acontecido en el Estadio Castelao no pasó por alto en el comando técnico y habrían decidido castigar a ambos futbolistas. “Tras el conato de bronca, el entrenador Carlos Bustos decidió que Arley Rodríguez no concentre ante Stein. Mientras que Pablo Míguez no jugó por estar suspendido”, agregó el comunicador.

Como se recuerda, previo al cotejo ante Carlos Stein por la Liga 1, llamó la atención que el colombiano no integre la convocatoria; inclusive dejó un misterioso mensaje en sus redes sociales —el cual fue borrado horas más tarde—. “Que respete la decisión no quiere decir que esté de acuerdo, al final todo se equilibra”, publicó el extremo derecho.

Mensaje de Arley Rodríguez previo al duelo ante Stein. Foto: captura Instagram Arley Rodríguez

Al parecer el incidente no pasó a mayores. El cafetero y el charrúa estuvieron presentes ayer en el Nacional ante el Cacique y fueron claves para evitar la derrota; sin embargo, no lograron cortar la racha de 27 partidos consecutivos sin ganar en el torneo internacional.