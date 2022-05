Roberto Mosquera responde a sus críticos: “Somos campeones y subcampeones”

Sporting Cristal no pudo vencer a la Universidad Católica de Chile y, prácticamente, quedó eliminado de la Copa Libertadores. El conjunto rimense tuvo un buen arranque; sin embargo, en el complemento se mostró vulnerable y muchos sectores consideran que el principal responsable es el técnico Roberto Mosquera.

Luego del cotejo, en conferencia de prensa, se le consultó al estratega sobre los gritos desde la tribuna que pedían su salida. “Yo estoy concentrado en el partido y no escucho absolutamente nada, no sé quién habrá gritado que me vaya. Si quieren gritar que me vaya, que lo hagan, respeto las opiniones, pero no he escuchado nada”, sostuvo.

Asimismo, el entrenador peruano resaltó los éxitos que consiguió con los rimenses y dio a entender que las crítica se relacionan con un tema de la misma sociedad. “Estamos en un país en el que la gente que no tiene éxito, quiere que nosotros ganemos porque ellos no tienen éxito y la vida no es así. Cada uno que se haga su espacio. Somos campeones y somos subcampeones. Hay dudas sobre mi capacidad, yo lo lamento, pero no puedo hacer nada por ellos”, agregó.

Por otra parte, en relación a la campaña de sus dirigidos en el torneo, mencionó que hasta el momento han jugado bien, pero los resultados no los acompañaron. “No hemos avanzado, pero hemos dado pelea en cada partido, hemos jugado bien, nos queda seguir trabajando”, finalizó.

