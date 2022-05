Real Madrid: trepados en un sueño

Por: Mariano López V.

Fútbol, dinámica de lo impensado. Ninguna frase —en este caso, título de un libro escrito por el difunto periodista argentino Dante Panzeri— puede explicar de manera más elocuente la naturaleza imprevisible de este deporte tan hermoso, tan apasionante. Ninguna. Y es que el fútbol, más allá de la táctica, de la estrategia, del modelo de juego y de los mil y un ejercicios que realizan los entrenadores cada semana, es un estado de ánimo. Es épica, heroísmo y mística. Es jerarquía, camiseta e historia. Todo pesa. El Santiago Bernabéu, sede de innumerables gestas y casa del todopoderoso Real Madrid, pesa.

El Real Madrid está acostumbrado a hazañas como la de ayer. A lograr lo humanamente imposible. A revivir, porque hasta los 89 minutos del partido, los dirigidos por Carlo Ancelotti no mostraban signos vitales: perdían 1-0 ante el Manchester City (global 5-3), resultado que los obligaba a anotar por duplicado para forzar el tiempo suplementario. No atacaban, no generaban ocasiones de gol, no gozaban de la posesión del balón. Más bien, Thibaut Courtois los salvaba de una goleada, tal y como ocurrió ante PSG y Chelsea en octavos y cuartos de final respectivamente.

La historia estaba condenada a repetirse. El mundo entero —incluido Pep Guardiola— lo supo apenas Rodrygo Goes encontró el fondo de la red (90′), tras un centro del francés Karim Benzema. Seis minutos de adición había dado Daniele Orsato, el juez del partido. ¿Realmente importaba cuántos minutos más se jugarían? Real Madrid solo necesitó uno: un centro de Dani Carvajal terminó en la cabeza de Rodrygo, el joven paulista que hasta hace algunos años jugaba la Copa Libertadores ante Cusco FC en el Inca Garcilaso de la Vega. La igualdad (90+1′) forzó el alargue y, de paso, lo convirtió en el brasileño más joven en la historia en anotar 10 goles en Champions, por encima de cracks como Kaká, Neymar y Adriano.

Letal. Benzema suma 43 goles en 43 duelos esta temporada. Foto: EFE

Una proeza madridista no era proeza madridista sin la presencia, en el marcador, de Karim Benzema. Él, el elegido, fue quien puso, desde los doce pasos, el 3-1 definitivo (6-5 global). Su decimoquinto tanto en la presente edición de la Champions hizo estallar al Bernabéu y también a ‘Carletto’, el primer técnico en alcanzar cinco finales de la ‘Orejona’. Y, esta vez, ¿cómo lo logró? El italiano lo explicó en conferencia de prensa: “Les puse un video de las ocho remontadas que hemos hecho esta temporada. Terminaba diciendo ‘falta una más’. La hemos completado”. Vaya que sí.

La palabra

Pep Guardiola, técnico del Manchester City

“Los jugadores del Madrid lo habían vivido, nosotros no. Estuvimos brillantes en toda la eliminatoria, pero esto va de quién hace más goles. Cuando mejor estábamos, nos han remontado. No hemos conseguido nuestro objetivo”.