[En Vivo] Vélez Sarsfield vs. Bragantino, Copa Libertadores 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Vélez Sarsfield vs. Bragantino | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2022 HOY, jueves 5 de mayo. El duelo iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana), 9.00 p. m. (hora argentina), y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Vélez Sarsfield vs. Bragantino: posibles alineaciones

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos, Tomás Guidara, Matías De los Santos, Valentín Gomez, Francisco Ortega, Luca Orellano, Joel Soñora, Maximo Perrone, Julián Fernández, Lucas Janson y Lucas Pratto. DT: Julio Vaccari.

Lucas Hoyos, Tomás Guidara, Matías De los Santos, Valentín Gomez, Francisco Ortega, Luca Orellano, Joel Soñora, Maximo Perrone, Julián Fernández, Lucas Janson y Lucas Pratto. Bragantino: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Renan, Ramón, Jadsom, Eric Ramires, Hyoran, Helinho, Sorriso e Ytalo. DT: Mauricio Barbieri.

Vélez Sarsfield vs. Bragantino: ficha del partido

Copa Libertadores 2022 Vélez Sarsfield vs. Bragantino ¿Cuándo juegan? HOY, jueves 5 de mayo ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina) ¿Dónde? Estadio Nabi Abi Chedid ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Vélez Sarsfield vs. Bragantino?

El cotejo Vélez Sarsfield vs. Bragantino arranca a las 7.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora argentina). Revisa la guía de horarios en el resto de países de la región.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Vélez Sarsfield vs. Bragantino?

Estos serán los canales que transmitirán el Vélez Sarsfield vs. Bragantino por TV de acuerdo a país en el que te ubiques.

Vélez Sarsfield vs. Bragantino en Perú: Star+, ESPN2, ESPN

Vélez Sarsfield vs. Bragantino en Bolivia: ESPN2, ESPN, Star+

Vélez Sarsfield vs. Bragantino en Argentina: Fox Sports Argentina, Star+

Vélez Sarsfield vs. Bragantino en Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Vélez Sarsfield vs. Bragantino en Chile: Star+

Vélez Sarsfield vs. Bragantino en Colombia: ESPN2, Star+

Vélez Sarsfield vs. Bragantino en Ecuador: Star+, ESPN2

Vélez Sarsfield vs. Bragantino en Paraguay: ESPN, ESPN2, Star+

Vélez Sarsfield vs. Bragantino en España: DAZN

Vélez Sarsfield vs. Bragantino en Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Vélez Sarsfield vs. Bragantino en Uruguay: Star+, ESPN2, ESPN

Vélez Sarsfield vs. Bragantino en Venezuela: Star+, ESPN2.

¿Qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver Vélez Sarsfield vs. Bragantino vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el Vélez Sarsfield vs. Bragantino por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Vélez Sarsfield vs. Bragantino ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Vélez Sarsfield vs. Bragantino por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Vélez Sarsfield vs. Bragantino?

Para acceder a Star Plus y ver el Vélez Sarsfield vs. Bragantino debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde se jugará el partido de Vélez Sarsfield vs. Bragantino?

El encuentro entre Vélez Sarsfield vs. Bragantino se disputará en el Estadio Nabi Abi Chedid, hasta 2009 llamado Estadio Marcelo Stéfani, es un estadio multiusos ubicado en la ciudad de Bragança Paulista en el Estado de São Paulo, Brasil. Hasta el 6 de enero de 2009 se llamó Marcelo Stéfani, exjugador y expresidente del club cuando se llamaba Clube Atlético Bragantino.