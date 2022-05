¿Qué canal transmite el partido Roma vs. Leicester por la Conference League?

Roma vs. Leicester EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, jueves 5 de mayo, desde las 2.00 p. m. (hora peruana) por la semifinal de vuelta de la Conference League. El decisivo cotejo tendrá como escenario el Estadio Olímpico de Roma y la transmisión estará a cargo de Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, el relato del minuto a minuto y la recopilación en video de los goles.

Roma vs. Leicester: ficha del partido

Partido Roma vs. Leicester ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 5 de mayo ¿Dónde? Estadio Olímpico de Roma ¿A qué hora? 2.00 p. m. (hora de Perú) ¿En qué canal? Star Plus

Roma vs. Leicester: ¿cómo llegan?

Todo o nada. Roma y Leicester City definirán a uno de los finalistas de la Conference League. Los dirigidos por José Mourinho vienen de igualar 1-1 en Inglaterra y buscarán sellar su clasificación ante su gente.

Por su parte, el conjunto de Brendan Rodgers se encuentra muy relegado de los primeros lugares de la Premier League y podrán todas sus fichas en ganar las competición internacional.

Roma vs. Leicester: posibles alineaciones

Roma: Rui Patricio, Gianluca Mancini, Chris Smalling, Roger Ibanez, Ainsley Maitland-Niles, Jordan Veretout, Lorenzo Pellegrini, Matias Vina, Sergio Oliveira, Henrikh Mkhitaryan, Tammy Abraham. DT: José Mourinho.

Rui Patricio, Gianluca Mancini, Chris Smalling, Roger Ibanez, Ainsley Maitland-Niles, Jordan Veretout, Lorenzo Pellegrini, Matias Vina, Sergio Oliveira, Henrikh Mkhitaryan, Tammy Abraham. DT: José Mourinho. Leicester: Kasper Schmeichel; Ricardo Pereira, Wesley Fofana, Jonny Evans, Timothy Castagne; Youri Tielemans, Boubakary Soumare, Marc Albrighton; Harvey Barnes, Jamie Vardy, Ademola Lookman. DT: Brendan Rodgers.

¿A qué hora juegan Roma vs. Leicester EN VIVO?

La contienda de vuelta entre Roma vs. Leicester por la semifinal de vuelta de la Conference League se jugará este jueves 5 de mayo desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu región.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canales transmiten el Roma vs. Leicester?

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Brasil: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Costa Rica: ESPN2, Star Plus

Ecuador: Star Plus

España: Movistar +, Movistar Liga de Campeones 1

Estados Unidos: Paramount+, VIX

México: ESPN2, Star Plus

Paraguay: Star Plus

Perú: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Venezuela: Star Plus.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Roma vs. Leicester?

Para acceder a Star Plus y ver el Roma vs. Leicester, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Roma vs. Leicester ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Roma vs. Leicester por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde juegan Roma vs. Leicester?

El encuentro entre Roma vs. Leicester se disputará en el estadio Olímpico de Roma. Dicho recinto es utilizado para diversos eventos deportivos y cuenta con una capacidad para albergar a más de 72.000 espectadores.