¿Dónde ver el partido River Plate vs. Fortaleza por la Copa Libertadores 2022?

¿Dónde ver River Plate vs. Fortaleza? | Hoy, jueves 5 de mayo, River Plate y Fortaleza se enfrentarán por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2022. El duelo comenzará a las 5.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estádio Castelão de la ciudad de Fortaleza. El minuto a minuto se transmitirá en La República Deportes.

¿Cómo llega River Plate ante Fortaleza?

Acostumbrado a dar golpes de mesa dentro y fuera de Argentina, el River de Gallardo aterriza en Brasil luego de protagonizar una violenta paliza en la Copa de la Liga Profesional Argentina , donde es segundo de la Zona 1 con tres puntos menos que el puntero, Racing. “Estos son los momentos que me representan. Ahora hay que seguir”, dijo el DT.

River Plate venció 2-0 a Fortaleza en la ida disputada en Argentina. Foto: AFP

El atacante estrella Julián Álvarez, quien disputará al menos los octavos de Copa Libertadores antes de marcharse al Manchester City, aportó tres goles para sellar la clasificación anticipada a falta de una jornada. El ‘9′ comandaría el ataque, salvo el ingreso de Santiago Simón por Tomás Pochettino. El uruguayo Nicolás de la Cruz y Ezequiel Barco irían por las bandas.

¿Cómo llega Fortaleza ante River Plate?

Los de Juan Pablo Vojvoda siguen en el fondo de la tabla del Brasileirao, sin puntos en tres encuentros , y su estreno histórico en el principal torneo de clubes de América no ha reflejado la imagen que proyectaron la temporada pasada, cuando fueron la revelación de la liga brasileña.

Los errores en definición han sido su principal carencia. Al Corinthians, líder del torneo brasileño, le remataron en quince ocasiones (cinco tiros directos) este último domingo, pero perdió 1-0.

Con información de AFP.

River Plate vs. Fortaleza: ficha del partido

Copa Libertadores 2022 ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 5 de mayo ¿Dónde? Estadio Castelão de Fortaleza ¿A qué hora? 5.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan River Plate vs. Fortaleza por la Copa Libertadores 2022?

Perú: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos: 5.00 p. m. (ET) / 2.00 p. m. (PT)

México: 5.00 p. m.

Costa Rica: 4.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 12.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 12.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 12.00 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver River Plate vs. Fortaleza?

Estos serán los canales que transmitirán el River Plate vs. Fortaleza por TV de acuerdo al país en el que te ubiques.

River Plate vs. Fortaleza en Perú: Star+, ESPN

River Plate vs. Fortaleza en Argentina: Star+, Fox Sports Argentina

River Plate vs. Fortaleza en Brasil: CONMEBOL TV, GUIGO, Star+, ESPN, NOW NET e Claro

River Plate vs. Fortaleza en Bolivia: Star+, ESPN

River Plate vs. Fortaleza en Chile: Star+

River Plate vs. Fortaleza en Colombia: ESPN, Star+

River Plate vs. Fortaleza en Ecuador: ESPN, Star+

River Plate vs. Fortaleza en Paraguay: Star+, ESPN

River Plate vs. Fortaleza en España: DAZN, DAZN 2, Movistar+

River Plate vs. Fortaleza en Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS

River Plate vs. Fortaleza en Uruguay: Star+, ESPN

River Plate vs. Fortaleza en Venezuela: ESPN, Star+.

¿Qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Dónde ver River Plate vs. Fortaleza vía ESPN en Sudamérica?

Si quieres ver el River Plate vs. Fortaleza por la señal de ESPN, sintoniza los siguientes canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado:

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver River Plate vs. Fortaleza ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido River Plate vs. Fortaleza por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Fortaleza?

Para acceder a Star Plus y ver el River Plate vs. Fortaleza, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

River Plate vs. Fortaleza: alineaciones probables

River Plate : Franco Armani; Marcelo Herrera, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández, Ezequiel Barco, Santiago Simón, Nicolás de la Cruz; y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

: Franco Armani; Marcelo Herrera, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández, Ezequiel Barco, Santiago Simón, Nicolás de la Cruz; y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo. Fortaleza: Max Walef; Tinga, Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Lima, Lucas Crispim; Silvio Romero y Moisés. DT: Juan Pablo Vojvoda.

¿Dónde se jugará el partido de River Plate vs. Fortaleza?

El lugar donde se disputará el River Plate vs. Fortaleza por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores 2022 es el Estadio Castelão, ubicado en la ciudad de La Fortaleza, estado de Ceará, Brasil.