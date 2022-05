[EN VIVO] Partidos de hoy jueves 5 de mayo del 2022: canales de TV y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, jueves 5 de mayo de 2022, del fútbol de Sudamérica (Copa Libertadores y Conmebol Sudamericana) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Sin margen de error. Alianza Lima tendrá un duro compromiso ante Colo Colo de Chile por la Copa Libertadores. Los íntimos recibirán a su rival en el Estadio Nacional con la consiga de cortar una racha de 26 partidos consecutivos sin ganar en el torneo.

El otro club peruano que vará acción será Ayacucho FC. Los ‘Zorros’ necesitan recuperarse de la derrota con Everton y, para ello, buscarán sacar ventaja de la localía ante el Jorge Wilstermann desde las 7.30 p. m. (hora de Perú).

Por otra parte, se conocerán a los finalistas de la Conference League y la Europa League. Revisa AQUÍ la programación completa de los partidos de hoy.

Partidos de hoy Conference League

Roma vs. Leicester

Hora: 2.00 p. m.

Canal: Star Plus

Olympique de Marsella vs. Feyenoord

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN y Star Plus.

¿Qué partidos se juegan hoy en la Europa League?

Frankfurt vs. West Ham

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN y Star Plus

Rangers vs. RB Leipzig

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN 2 y Star Plus.

Partidos de hoy Copa Libertadores

River Plate vs. Fortaleza

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN y Star Plus

Vélez Sarsfield vs. Bragantino

Hora: 7.00 p. m.

Canal: ESPN y Star Plus

Alianza Lima vs. Colo Colo

Hora: 9.00 p. m.

Canal: ESPN y Star Plus.

¿Quiénes juegan hoy en la Copa Sudamericana?