[En Vivo] Ayacucho FC vs. Jorge Wilstermann: ¿a qué hora ver el partido por Copa Sudamericana?

Ayacucho FC vs. Jorge Wilstermann EN VIVO se enfrentarán este jueves 5 de mayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2022. El duelo iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana), 8.00 p. m. (hora boliviana), y contará con la transmisión de ESPN 2 y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes

Ayacucho FC vs. Jorge Wilstermann: ficha del partido

Partido Ayacucho FC vs. Jorge Wilstermann Fecha Jueves 5 de mayo Hora 7.00 p. m. (hora peruana), 8.00 p. m. (hora boliviana) Canal ESPN 2 y Star Plus Lugar Estadio Inca Garcilaso de la Vega

¿A qué hora juegan Ayacucho FC vs. Jorge Wilstermann?

El partido EN VIVO entre Ayacucho FC vs. Jorge Wilstermann por la fecha 4 de la Copa Sudamericana 2022 comenzará a las 7.00 p. m. (hora peruana), 8.00 p. m. (hora boliviana). A continuación, te dejamos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Estados Unidos (ET): 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

¿Qué canales transmiten el Ayacucho FC vs. Jorge Wilstermann?

Argentina: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

Brasil: ESPN Brasil, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur

Colombia: Star+, ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, Star+, ESPN Play Norte

República Dominicana: ESPN2 Norte, ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, Star+

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, Star+

El Salvador: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, Star+

Guatemala: Star+, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Honduras: ESPNPlay Caribbean, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Star+

Italia: DAZN

México: ESPN Play Norte, Star+, ESPN2 Norte

Nicaragua: Star+, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: Star+, ESPN Play Sur, ESPN Sur

Perú: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean

España: #Vamos

Reino Unido: BT Sport App, BT Sport 1, BTSport.com

Estados Unidos: Paramount+

Uruguay: ESPN Sur, Star+, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Star+, ESPN Sur.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Ayacucho FC vs. Jorge Wilstermann?

Para acceder a Star Plus y ver Ayacucho FC vs. Jorge Wilstermann, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Ayacucho FC vs. Jorge Wilstermann ONLINE GRATIS?

Para ver Ayacucho FC vs. Jorge Wilstermann por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar, puedes seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Ayacucho FC vs. Jorge Wilstermann: últimos partidos

Ayacucho FC vs. Jorge Wilstermann: posibles alineaciones

Ayacucho FC : Andy Vidal; Jorge Toledo, Aldair Salazar, Minzun Quina; Carlos Meza, Juan Morales, Erick Barrios, Gustavo Loayza, José Atauillco, Nicolás Royón, Sebastiáb Gonzalez Zela.

Jorge Wilstermann: Bruno Poveda; Maximiliano Ortíz, Santiago Echeverria, Ronny Montero, Robson dos Santos; José Vargas, Moisés Villarroel, Cristhian Machado, Serginho; Humberto Osorio, Andrés Chávez.

Ayacucho FC vs. Jorge Wilstermann: cuotas del partido

Las casas de apuestas ponen a Ayacucho FC como favorito de cara al duelo. Revisa aquí las cuotas de ganancia para el cotejo de la Copa Sudamericana.

Betsson: gana Ayacucho FC (2,35) | empate (3,25) | gana Jorge Wilstermann (2,95)

Inkabet: gana Ayacucho FC (2,38) | empate (3,30) | gana Jorge Wilstermann (3,10)

Doradobet: gana Ayacucho FC (2,40) | empate (3,20) | gana Jorge Wilstermann (3,10)

Meridianbet: gana Ayacucho FC (2,34) | empate (3,05) | gana Jorge Wilstermann (2,94)

Te Apuesto: gana Ayacucho FC (2,44) | empate (3,10) | gana Jorge Wilstermann (2,90)

¿Dónde juegan Ayacucho FC vs. Jorge Wilstermann?

El encuentro entre Ayacucho FC vs. Jorge Wilstermann se disputará Estadio Inca Garcilaso de la Vega, recinto ubicado en Cusco, Perú. El lugar tiene capacidad hasta 42.056 espectadores.

Tabla de posiciones del Grupo D