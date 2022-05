[En Vivo] Alianza Lima vs. Colo Colo, Copa Libertadores 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Alianza Lima vs. Colo Colo | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2022 HOY, jueves 5 de mayo. El duelo iniciará a las 9.00 p. m. (hora peruana), 10.00 p. m. (hora chilena), y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes

En Vivo: Previa Alianza Lima vs. Colo Colo 12:29 ¿Cómo llega Alianza Lima al partido contra Colo Colo? El equipo blanquiazul es el colero del Grupo F de la Copa Libertadores al perder los tres partidos que ha disputado. Además, arrastra una seguidilla de 26 partidos sin ganar en la competencia continental. Aunque cayeron en Chile ante el Cacique, los de Carlos Bustos llegan más motivados, no solo por jugar de local y con su hinchada en las tribunas, sino porque ahora pasan un buen momento en el torneo local, donde han conseguido cuatro victorias consecutivas. Estos triunfos han generado que el DT encuentre al equipo y la formación con una línea de cuatro en la defensa. Aunque no contarán con la baja de Benavente, Aguirre estaría de titular. 12:09 Alianza Lima anuncia que se agotaron las entradas en Sur y Occidente lateral El Nacional será una fiesta. El cuadro blanquiazul contará con gran presencia de su infaltable hinchada para el duelo contra Colo Colo. A través de sus redes sociales informó que en dos tribunas ya se acabaron las entradas. ¡𝗤𝗨𝗘𝗗𝗔𝗡 𝗣𝗢𝗖𝗔𝗦 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔𝗦!🎟⏳



¡Arriba Alianza toda la vida!💙#EstoEsAlianza#AlianzaCorazón pic.twitter.com/Jfe19pOPM9 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) May 5, 2022 09:48 Conoce las posibles alineaciones del Alianza Lima vs. Colo Colo El cuadro blanquiazul llegará con la ausencia de Cristian Benavente, quien quedó fuera de lista. El 'Zorrito' volvería a ser titular como contra Carlos Stein, y a la banca iría Sebastián Cavero. Posible alineación de Alianza Lima vs. Colo Colo Ángelo Campos; Renato Rojas, Christian Ramos, Pablo Míguez, Yordi Vílchez; Josepmir Ballón, Edgar Benítez, Jairo Concha, Pablo Lavandeira; Wilmer Aguirre y Hernán Barcos. DT: Carlos Bustos. Posible alineación de Colo Colo vs. Alianza Lima Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes, Esteban Pavez, Leonardo Gil, Pablo Solari; Gabriel Costa y Martín Lucero. DT: Gustavo Quinteros. 09:33 Dudas importantes en el plantel de Colo Colo El Cacique podría llegar con algunas ausencias para el duelo contra Alianza Lima o, en todo caso, no estarían en su mejor forma los jugadores del visitante. De acuerdo al portal Redgol de Chile, el portero Brayan Cortés continúa con dolencias en la cintura tras el compromiso ante River Plate. También Emiliano Amor, titular en el plantel de Gustavo Quinteros, presenta molestias desde el Campeonato Chileno. A ellos se sumó Pablo Solari, quien realizó trabajos regenerativos en la previa del partido ante los blanquiazules. 08:43 Así marcha la tabla de posiciones del Grupo F de Copa Libertadores El líder absoluto es River Plate, con puntaje perfecto, y podría sellar su clasificación en esta fecha ante Fortaleza. Colo Colo es el segundo después de ganar ante los brasileños y los blanquiazules, pero cayó ante el Millonario. Fortaleza solo venció a los íntimos, mientras que Alianza perdió sus tres partidos. 07:55 Alianza Lima vs. Colo Colo: HOY es el esperado partido por Copa Libertadores Alianza Lima y Colo Colo volverán a enfrentarse por la Conmebol Libertadores, pero ahora será en Lima. Los blanquiazules buscarán romper su mala racha de 26 partidos sin ganar, mientras que el Cacique quiere ir asegurando su pase a la siguiente fase de la competencia. ¡𝗛𝗢𝗬 𝗝𝗨𝗘𝗚𝗔 𝗟𝗔 𝗕𝗟𝗔𝗡𝗤𝗨𝗜𝗔𝗭𝗨𝗟! 💙



🎨 @BarryShirts pic.twitter.com/HV6LTrw4Bj — Colo-Colo (@ColoColo) May 5, 2022 22:17 Los convocados de Colo Colo Esta es la lista de convocados del Cacique para enfrentar a Alianza Lima. 20:47 La hinchada de Colo Colo y su banderazo La hinchada del Cacique realizó un banderazo para darle ánimos a su equipo previo al duelo ante Alianza Lima. Todo el año carnaval 🎶🤍🖤#VamosColoColo, ¡TODOS JUNTOS MAÑANA! 🤟🏼🏁 pic.twitter.com/ebwdTUyGpB — Colo-Colo (@ColoColo) May 5, 2022 19:55 Todo listo en el Cacique Con Gabriel Costa, Colo Colo realizó sus últimos entrenamientos para lo que será el partido ante Alianza Lima. ESTAMOS LISTOS 👊🏼⚪️⚫️#Libertadores 🏆#VamosColoColo 🤟🏼🏁 pic.twitter.com/FXdpY1HP3c — Colo-Colo (@ColoColo) May 5, 2022 19:41 Detalles del entrenamiento de Alianza Lima Así fueron los entrenamientos del conjunto blanquiazul para el partido ante Colo Colo. ¡𝗘𝗦𝗧𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗢𝗦!💪🏾



¡CON TODO, BLANQUIAZUL!⚪️🔵#EstoEsAlianza pic.twitter.com/itkH2MCeoK — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) May 5, 2022 19:29 Continúan los entrenamientos en Alianza Lima El conjunto blanquiazul realizó sus últimos entrenamientos previo al encuentro de mañana ante Colo Colo por la Copa Libertadores 2022. Los íntimos de La Victoria buscan sumar sus primeros tres puntos en el torneo para seguir en competencia y cortar la sequía de 26 encuentros sin ganar. ¡𝐏𝐑𝐄𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐎𝐒!👊🏾#EstoEsAlianza pic.twitter.com/mrykuG0aqV — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) May 4, 2022 19:23 Conoce cuánto pagan las casas de apuesta por el Alianza-Colo Colo Estas son las cuotas de algunas casas de apuesta en Perú por el partido de la Copa Libertadores 2022. 19:03 Posible formación de Alianza Lima Este sería el 'once' que enfrentaría Colo Colo por la Copa Libertadores en el Estadio Nacional.



Campos; Vílchez, Ramos, Míguez, Rojas; Ballón, Concha, Lavandeira; Benítez, Aguirre y Barcos. 18:00 Gabriel Costa quiere quedarse con los tres puntos El volante nacionalizado peruano se refirió sobre lo que será el Alianza Lima vs. Colo Colo durante una conferencia de prensa. 17:55 Hinchas de Colo Colo presentes en Lima Un grupo de hinchas del Cacique se encuentra en Lima y muy posiblemente alienten este jueves, 5 de mayo, en el Estadio Nacional. Yo te sigo a todas partes, CADA VEZ TE QUIERO MÁS 🎶🏳️🏴#Libertadores 🏆 pic.twitter.com/MWHJIDik0d — Colo-Colo (@ColoColo) May 4, 2022 14:56 Pablo Lavandeira habla en la previa En la previa del encuentro ante Colo Colo, el volante blanquiazul señaló que llegan "de la mejor manera" y motavidos por la última victoria ante Carlos Stein, duelo en el que anotó 2 goles y brindó 2 asistencias. Video: Prensa Alianza Lima. 14:42 Los íntimos se preparan con todo El plantel de Alianza Lima se encuentra preparándose de la mejor manera para afrontar el duelo internacional, en el que llevan 26 partidos sin ganar por Copa Libertadores y 30 en general. ¡𝗦𝗘𝗚𝗨𝗜𝗠𝗢𝗦 𝗣𝗥𝗘𝗣𝗔𝗥Á𝗡𝗗𝗢𝗡𝗢𝗦!👊🏾



¡Con todo!🙌🏾#EstoEsAlianza#AlianzaCampeón pic.twitter.com/h9OupeQOuu — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) May 3, 2022

Alianza Lima vs. Colo Colo: ficha del partido

Copa Libertadores Alianza Lima vs. Colo Colo ¿Cuándo juegan? HOY, jueves 5 de mayo ¿A qué hora? 9.00 p. m. (hora peruana), 10.00 p. m. (hora chilena) ¿Dónde? Estadio Nacional del Perú ¿En qué canal? ESPN y STAR Plus

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Colo Colo?

El partido EN VIVO entre Alianza Lima vs. Colo Colo por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2022 comenzará a las 9.00 p. m. (hora peruana), 10.00 p. m. (hora chilena). A continuación, te dejamos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

Perú: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Bolivia 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (ET): 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

¿Qué canales transmiten el Alianza Lima vs. Colo Colo?

Alianza Lima vs. Colo Colo: posibles alineaciones

Alianza Lima: Ángelo Campos; Yordi Vílchez, Christian Ramos, Pablo Míguez, Renato Rojas; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira; Edgar Benítez, Wilmer Aguirre y Hernán Barcos.

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes Esteban Pavez; Leonardo Gil; Pablo Solari, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero.

¿Dónde jugarán Alianza Lima vs. Colo Colo?

El encuentro entre Alianza Lima vs. Colo Colo se disputará Estadio Nacional del Perú, denominado popularmente como Estadio José Díaz, Estadio Nacional de Lima o simplemente Estadio Nacional, es un estadio multiusos ubicado en el barrio de Santa Beatriz, en el distrito de Lima, perteneciente a capital peruana del mismo nombre.