“Sigan endeudándose en el pasaje a Qatar”: el consejo del periodista ecuatoriano tras reclamo de Chile

A través de su portal oficial, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) denunció ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA que la selección de Ecuador y la FEF incumplió las reglas al convocar al futbolista Byron Castillo, quien supuestamente tendría nacionalidad colombiana. De esa forma, si el ente rector le da la razón, la Roja obtendría su pase directo al Mundial Qatar 2022.

La noticia no pasó para nada desapercibida por los medios ecuatorianos. En ese sentido, el periodista José Carlos Crespo de DirecTV Sports expresó lo siguiente: “Oficialmente, Chile reclama por la situación de Byron Castillo”.

Chile quedó en el séptimo lugar de las Elimiantorias Qatar 2022. Foto: EFE

Sin embargo, el comunicador se mostró confiado en que aquella denuncia no afectará la clasificación de la Tri en Qatar 2022. Por tanto, se adelantó a mencionar que la FIFA no hará caso: “El fin de la película ya lo conocemos: no pasará nada” , expresó.

PUEDES VER: Always Ready acusa al árbitro peruano Kevin Ortega de recibir regalos de Boca Juniors

Así que ‘sacando pica’ a la selección chilena, Crespo envió un consejo a sus compatriotas para que no estén alterados con el reclamo. “Sigan endeudándose en el pasaje a Qatar con calma”, aseguró.

¿Cómo quedaría la tabla de posiciones si Ecuador pierde puntos?

Si el caso de Byron Castillo logra afectar a la Tri en la resta de puntos, habrían cambios considerables en la tabla de Eliminatorias Qatar 2022. Si solo Chile reclama, Ecuador quedaría fuera del Mundial y la Roja clasificaría directamente al tener mayor diferencia de goles que Perú, quien jugaría igual el repechaje.

¿Que pasaría si otras selecciones reclaman contra Ecuador?

Solo podrían denunciar los países que enfrentaron a Ecuador con Byron Castillo. Es decir, solo Bolivia (+3), Paraguay (+3), Venezuela (+3) y Argentina (+2) podrían hacer el pedido; sin embargo, no correrían la misma suerte que la Roja, ya que, salvo la Albiceleste, las demás selecciones igual estarían eliminadas.