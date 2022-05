Históricos exjugadores de la Roja afirmaron que Chile no está preparado para jugar un Mundial

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile presentó un reclamo oficial a la Comisión Disciplinaria de la FIFA debido a la supuesta nacionalidad colombiana que tendría el futbolista Byron Castillo, quien jugó el proceso eliminatorio con la selección ecuatoriana. Ante ello, los históricos de la Roja manifestaron que no están preparados.

La selección chilena indicó que el certificado de nacimiento del futbolista en mención presenta inconsistencias de acuerdo a la Dirección Nacional de Registro Civil de Ecuador. “Obviamente, era de total conocimiento de la FEF. El mundo del fútbol no puede cerrar los ojos ante tantas pruebas. No se puede aceptar la práctica de irregularidades graves y conscientes en el registro de jugadores”.

Comunicado de la ANFP sobre el caso de Byron Castillo. Foto: captura web ANFP

Tras hacerse pública esta denuncia, los históricos exjugadores de la escuadra sureña manifestaron que no están de acuerdo con lo realizado por la (ANFP). Héctor Puebla mencionó que “sí existe la posibilidad, ya que los ecuatorianos no hicieron las cosas bien y eso está en el reglamento. Hay que acatarlo”. Sin embargo, se cuestiona algo importante: “¿Estamos preparados para ir al Mundial? No creo que estemos preparados”, expresó en RedGol.

Por otro lado, Jaime Vera indicó que deberían dejar las cosas ahí. “Se la están jugando por esos cinco puntos, pero yo creo que hay que ganárselo en la cancha. Lo otro es una circunstancia de la situación, pero eso no tapa todos los errores que se han cometido”.