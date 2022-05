Claudio Borghi pide a la federación de Chile “ir con todo” a la FIFA por el caso Byron Castillo

En las últimas horas, se conoció que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) de Chile solicitó a la FIFA los puntos de los encuentros ante Ecuador debido al caso del futbolista Byron Castillo, quien supuestamente es de nacionalidad colombiana. El pedido de la Roja ha provocado la reacción de diversos medios y personajes del fútbol. Uno de ellos es el extécnico de Chile Claudio Borghi.

El exfutbolista argentino indicó que si la federación chilena tiene las pruebas suficientes para reclamar por la mala inscripción del jugador, debe “ir con todo” a la FIFA.

“Si existe esa realidad, es un problema muy grave. Alguien tiene que iniciar la demanda y, si están los antecedentes suficientes, tienen que ir con todo”, declaró a RedGol.

Comunicado de la ANFP sobre el caso de Byron Castillo. Foto: captura web ANFP

“Lo que hay que identificar es al jugador o a la persona que se sospecha no tiene la documentación. Y no solo lo deportivo, también la justicia ordinaria, porque tener documentos que no te corresponden es grave”, agregó.

Cupo al Mundial Qatar 2022

Asimismo, Claudio Borghi precisó que, más allá de tener alguna posibilidad de clasificar al Mundial Qatar 2022, se debe sentar un precedente para que no vuelvan a ocurrir situaciones parecidas.