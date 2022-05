Arquero de Always Ready tildó de “asquerosa” la actuación del árbitro peruano Kevin Ortega

Duros cuestionamientos. Luego de que Always Ready denunciara que el árbitro peruano Kevin Ortega recibió regalos de Boca Juniors previo al duelo por Copa Libertadores, varios integrantes del plantel arremetieron contra el juez debido a qué cobró un polémico penal para el equipo de Luis Advíncula y Carlos Zambrano.

A las palabras del presidente de la institución y las del entrenador, se sumó el arquero Arnaldo Giménez. El futbolista paraguayo no se guardó nada y consideró “asqueroso” el accionar del colegiado.

“Lo de ayer fue asqueroso, fue apropósito (penal a favor de Boca). Miedo de decir la verdad no tengo, si la CONMEBOL quiere accionar sobre mí sería una lástima porque el error fue de los árbitros”, manifestó en diálogo con Versus Radio.

La jugada puntual en la que se centran los reclamos es la supuesta infracción en área boliviana. En las imágenes se observa que el guardavallas sale a cortar y logra sacarle de forma limpia el balón al ‘Toto’ Salvio.

Mira el polémico penal que cobró Kevin Ortega

“¿Cómo se puede analizar algo que, para mí, no tiene nada que ver con el fútbol? Para mí es un regalo, y quiero enviarles un mensaje muy directo a los árbitros: que se dejen de joder. Que se dejen de joder y que dejen que los equipos denominados ‘chicos’ compitan, porque a nosotros nos cagan el partido de hoy por una sanción que no entiendo”, se explayó en conferencia de prensa.