¡Lo empató Alianza! Wilmer Aguirre anota el 1-1 ante Colo Colo en el Estadio Nacional

Alianza Lima empata (1-1) con Colo Colo por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022, a poco de iniciar el segundo tiempo, Hernán Barcos controló un balón para cedérselo a Wilmer Aguirre, quien aprovechó su velocidad para entrar al área del Cacique y poner el empate del conjunto dirigido por Carlos Bustos.

Wilmer Aguirre puso el empate para los blanquiazules tras un remate con la pierna izquierda

De esta manera, el delantero de 38 años concreta su primer gol en la temporada 2022 y volvió a marcar con Alianza Lima en Copa Libertadores tras más de 10 años. Además, sigue incrementando su número de goles con los blanquiazules y registra 88 goles, que lo mantienen como el séptimo goleador histórico de los blanquiazules y está a 14 de alcanzar a Freddy Ravello (101).

Con este resultado, los íntimos de La Victoria sumarían su primer punto en la presente edición del certamen y se mantienen en la lucha por clasificar a la Copa Sudamericana; estarían a tres puntos de Fortaleza, a quien enfrentarán la próxima fecha en Lima.

Formaciones Alianza Lima vs. Colo Colo

Alianza Lima: Ángelo Campos; Pablo Míguez, Fabio Rojas, Yordi Vílchez, Christian Ramos; Josepmir Ballón, Pablo Lavandeira, Edgar Benítez, Jairo Concha; Wilmer Aguirre y Hernán Barcos.

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes, Esteban Pavez; Leonardo Gil; Pablo Solari, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Colo Colo ONLINE GRATIS?

Para ver Alianza Lima vs. Colo Colo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar, puedes seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.