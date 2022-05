Con gol de Juan Martín Lucero, Colo Colo vence 1-0 a Alianza Lima por la jornada 4 de la Copa Libertadores. En el minuto 22, el delantero argentino aprovechó un buen pase de cabeza de Maximiliano Falcón para marcar el primer tanto del partido en el Estadio Nacional. Fuente: ESPN.

Lucero, el más peligroso del Cacique

El atacante de 30 años tuvo una ocasión clara de antes de anotar el primer gol, ya que al minuto 10 falló una clara ocasión bajo el arco que pudo ser el primero del encuentro.

Alianza Lima vs. Colo Colo: alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Ángelo Campos, Pablo Míguez, Fabio Rojas, Yordi Vílchez, Christian Ramos, Josepmir Ballón, Pablo Lavandeira, Édgar Benítez, Jairo Concha, Wilmer Aguirre y Hernán Barcos.

Colo Colo: Brayan Cortés; Óscar Opazo, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Gabriel Suazo; César Fuentes, Esteban Pavez; Leonardo Gil; Pablo Solari, Gabriel Costa y Juan Martín Lucero.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Alianza Lima vs. Colo Colo?

Para acceder a Star Plus y ver Alianza Lima vs. Colo Colo, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Alianza Lima vs. Colo Colo ONLINE GRATIS?

Para ver Alianza Lima vs. Colo Colo por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar, puedes seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.