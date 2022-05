Julio César Uribe revela por qué le metió un cachetadón a Daniel Passarella

No se amilanó. Julio César Uribe es considerado uno de los mejores jugadores de la historia de la selección peruana. El exfutbolista supo ponerse la Blanquirroja en España 1982 y paseó su fútbol por los más destacados clubes del continente. En Colombia, vistió la camiseta del Junior de Barranquilla y protagonizó un duro cruce con un campeón del mundo.

En 1986 el equipo del ‘Diamante’ disputó un amistoso ante la selección argentina con motivo de la inauguración del estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Más allá del empate sin goles, uno de los episodios que se guardó en la memoria de los hinchas fue el cachetadón que le propinó a Daniel Passarella en pleno partido.

“Él me pechó. Yo hago una pared con Valderrama y voy por la devolución. Y ¡tack!, me pecha. Si me pecha y no se preocupa de la pelota es penal. Cuando me tumba, yo reclamo ‘¡penal, penal, penal!’. Y él me dijo: ‘Parate, pelot... hijo de p...’ Me tocó a la mujer que más amo, mi madre”, empezó a contar el exatacante en diálogo con el programa Al Ángulo.

Por si fuera poco, el enfrentamiento no terminó ahí. El ex Sporting Cristal, quien respetaba a su colega por sus cualidades, detalló que debido a la ‘calentura’ del momento lo retó a pelearse en los camerinos. “Cuando él me pecha, yo le metí un cachetadón. Él cuenta esa anécdota (...) Fue un cachetadón, así (hizo el gesto con sus manos). Nos expulsaron a los dos, nos estábamos yendo, después del empujón, y... ya pues. Vamos a matarnos aquí en el camerino, vamos a sacarnos la c...”, agregó

Sin embargo, la respuesta del exdefensor de River Plate y campeón del mundo en 1978 y 1986 lo ayudó a calmarse. “Para, pelot... son cosas del fútbol. Eso pasa en la cancha. Fue el arreglo. Él cuenta esta anécdota. Yo la verdad quería ir a pelearme, estaba dispuesto a que nos agarremos. Pero él me dijo que son cosas que pasan”, finalizó.