Juan Carlos Oblitas reavivó polémica por el ‘gol’ ante Uruguay en las eliminatorias

Más de un mes después del polémico Perú vs. Uruguay por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, se refirió nuevamente a la controversia surgida por el ‘gol’ que el árbitro brasileño Anderson Daronco y el VAR decidieron no validar a favor de la Bicolor en dicho encuentro.

“Yo estoy 100% convencido de que fue gol, algo que me corrobora el tema es la decisión del juez de línea, que empieza a correr al medio del campo y quien lo para es el árbitro”, manifestó el ‘Ciego’ en el programa “Al ángulo”.

“Están en los audios del VAR, desgraciadamente las imágenes daban la impresión de que el arquero retrocede, pero en las imágenes del VAR no lo muestran tan atrás como vimos casi todos. Pero bueno, lo más importante es que el juez de línea la vio adentro y gritó el gol. Error del árbitro es pararlo y del línea no ir al medio y gritar gol”, añadió Oblitas.

Así fue la polémica jugada en el Perú vs. Uruguay

PUEDES VER: Diego Rebagliati revela episodio que vivió Paolo Guerrero tras dar positivo por doping

El directivo reveló, también, que reclamó directamente al cuerpo arbitral por la jugada, aunque no obtuvo respuestas satisfactorias. “Me acerqué al camarín, lo paradójico es que los árbitros uruguayos me dejaron pasar. Les digo quién soy, que quiero que me digan por qué no le hicieron caso al línea si gritó gol, (pero) me sacó el responsable de los árbitros. Me aseguró que no había sido gol y se acabó”, sostuvo.

Finalmente, deslizó que una posible sanción para Daronco por su accionar sería no ser elegido para la Copa del Mundo. “Sigo pensando que ese partido lo saca del Mundial al árbitro brasileño”, culminó.