En menos de 2 minutos: Rodrygo empata la serie para el Real Madrid en el Santiago Bernabéu

Real Madrid y Manchester City se enfrentan en un partidazo por las semifinales de la Champions League, a poco de culminar el encuentro, apareció Rodrygo Goes para mandarse con un doblete que le devolvió la vida a la Casa Blanca y, por ahora, el encuentro se irá a la prórroga.

Primer tanto de Rodrygo

El exjugador del Santos aprovechó un pase de Karim Benzema en el área del portero Ederson para definir en primera y empatar el marcador.

El 2-0 de Rodrygo

Tras un centro de Marco Asensio, el brasileño de 21 años cabeceó para dejar sin respuesta al portero del Manchester City y desatar la locura en el Santiago Bernabéu.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO?

La transmisión del Real Madrid vs. Manchester City EN DIRECTO estará a cargo del canal ESPN para toda Sudamérica y de manera ONLINE VÍA STREAMING a través de la plataforma Star Plus.

Argentina: ESPN, Fox Sports y Star+

Bolivia: ESPN y Star+

Chile: ESPN y Star+

Colombia: ESPN y Star+

Ecuador: ESPN y Star+

Paraguay: ESPN y Star+

Perú: ESPN y Star+

Uruguay: ESPN y Star+

Venezuela: ESPN y Star+

México: HBO MAX

España: Movistar Liga de Campeones.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Manchester City ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Manchester City por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.