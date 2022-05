Real Madrid vs. Manchester City protagonizaron nuevamente un partidazo, pero esta vez en el duelo de vuelta de la Champions League. Los dirigidos por Pep Guardiola no pudieron aprovechar la ventaja que sacaron en el partido de ida (4-3) y terminaron perdiendo 3-1 en el Santiago Bernabéu, pese a ir ganando 1-0 hasta el minuto 89.

Una de las figuras del cotejo fue el portero Thibaut Couroits, quien sacó más de un balón que llevaba destino de gol. Luego del cotejo y de haber celebrado con los hinchas y compañeros en el terreno de juego, el guardameta belga declaró a los medios y afirmó que hasta antes del empate no pensaba en la remontada.

“La verdad que no porque de cara a gol no estábamos bien, fallamos los últimos pases. A veces no sale, pero ese gol (el 1-1), ese momento, la afición. Ellos (Manchester City) sabían que todo podía pasar”, afirmó.

Mira el gol de la clasificación del Real Madrid

Asimismo, Thibaut Courtois indicó que el camino para llegar hasta esta instancia no fue nada fácil, más aún en las rondas de eliminatorias.

“Hemos eliminado a equipos muy grandes, que han gastado mucho dinero para intentar ganar una Champions. El camino que hemos cogido, PSG, Chelsea y hoy es más impresionante porque era en los minutos finales”, sostuvo.

Sobre la final ante Liverpool

Antes de retirarse, el portero de la selección de Bélgica fue consultado por la final de la Champions League ante Liverpool.

“Creo que cuando llegas a una final cada uno tiene las ganas, si ganas cuatro, pero ganas cinco eres más leyenda. Si el Madrid va a la final es para ganarla”, concluyó.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs. Liverpool por la final de la Champions?

El partido Real Madrid vs. Liverpool por la final de la Champions League se jugará el sábado 28 de mayo, a las 2.00 p. m. (hora peruana), en el Stade de France.