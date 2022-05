¡Sufrió la victoria del Madrid! Messi compartió su sorpresa y molestia en vivo con Agüero

Hemos sido testigos de un verdadero partidazo. Un duelo que ni el propio Lionel Messi se perdió. En plena remontada del Real Madrid por 3-1 sobre Manchester City, Sergio Agüero y Carlos Tévez, quienes comentaban el encuentro para la cadena ESPN, no podían creer lo que estaba sucediendo. A ello, se sumó el ‘10′ argentino para evidenciar su sorpresa.

Lionel Messi, con la escuadra parisina, se midió ante el Real Madrid por los octavos de final de la Champions League. En el Parque de los príncipes, el PSG logró la victoria con un tanto de Kylian Mbappé. Sin embargo, los merengues le dieron vuelta en el Bernabéu con un hat-trick de Karim Benzema.

‘El Kun’ Agüero se juntó con Carlitos Tévez para comentar el duelo de su ex club en la transmisión de Star Plus. Con el primer gol de los ciudadanos, los argentinos celebraron y estaban muy contentos. La historia fue diferente cuando los blancos remontaron en los descuentos del segundo tiempo con doblete de Rodrygo.

El máximo goleador en la historia del Manchester City se molestó mucho y le habló a su mejor amigo Messi para compartirle su indiganción. “Ahí me respondió Leo”, dijo ‘El Kun’, y el ‘Apache’ le preguntó qué decía. “Dejate de joder, boludo, me dice, no puede ser”. A lo que Tevez agrega: “Es una locura, boludo”. “Estoy acá, laburando, y encima estoy recaliente. Y le escribí a Ibaí qué suerte que tenés, qué orto”, le contestó Agüero a Messi antes de despedirlo con un “guacho, hablamos”.

Fecha, hora y lugar de la final de la Champions League