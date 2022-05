➤Fortaleza vs. River Plate: ¿a qué hora y cómo ver partido por Copa Libertadores vía ESPN?

MIRA AQUÍ EN VIVO Fortaleza vs. River Plate | Ambos equipos se medirán por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2022 este jueves 5 de mayo. El enfrentamiento iniciará a las 5.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de ESPN y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

El conjunto millonario llega a este juego siendo líder del grupo al tener puntaje perfecto (9 pts.). Por su parte, Fortaleza está tercero con 3 unidades tras su victoria ante Alianza Lima. En el choque de la primera rueda, los dirigidos por Marcelo Gallardo se quedaron con la victoria (2-0) en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Fortaleza vs. River Plate: ficha del partido

Partido Fortaleza vs. River Plate ¿Cuándo juegan? Jueves 5 de mayo ¿A qué hora? 5.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Aderaldo Plácido Castelo ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Fortaleza vs. River Plate: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco; y Julián Álvarez.

Fortaleza: Max Walef, Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Lima, Lucas Crispim; Moisés y Silvio Romero.

¿A qué hora juegan Fortaleza vs. River Plate EN VIVO?

El Fortaleza vs. River Plate se jugará HOY, miércoles 4 de mayo, desde las 5.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu región.

México: 5.00 p. m.

Perú: 5.00 p. m.

Ecuador: 5.00 p. m.

Colombia: 5.00 p. m.

Bolivia: 6.00 p. m.

Venezuela: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina: 7.00 p. m.

Uruguay: 7.00 p. m.

Brasil: 7.00 p. m.

Chile: 6.00 p. m.

¿En qué canal ver Fortaleza vs. River Plate EN VIVO?

El cotejo entre River Plate vs. Fortaleza será transmitido por la señal de Fox Sports en Argentina, mientras que ESPN lo pasará en todo Sudamérica.

¿Qué canal es ESPN en Sudamérica?

La contienda por la Copa Libertadores 2022 será transmitido EN VIVO a través de ESPN para la televisión y Star Plus de manera ONLINE. Conoce los canales a sintonizar y cómo acceder al servicio de streaming.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

México: 548 SD y 1550 HD (Sky), 501 (Star TV).

¿Dónde ver Fortaleza vs. River Plate online gratis?

Si deseas seguir el compromiso online gratis deberás conectarte a la web de La República Deportes. Precisamente, en esta web encontrarás toda la información acerca de este apasionante duelo, así como el minuto a minuto y el mejor resumen de la cuarta fecha de la Copa Libertadores.