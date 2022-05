¿A qué hora juegan Seattle Sounders vs. Pumas EN VIVO por la final de la Concachampions?

Seattle Sounders vs. Pumas EN VIVO se enfrentan en el Lumen Field por la final de la Concachampions 2022. El duelo se jugará desde las 9.00 p. m. (hora peruana y mexicana), por la señal de Fox Sports, Fox Sports Premium y Star Plus. La cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con las formaciones iniciales, el relato minuto a minuto y la recopilación en video de los goles e incidencias, irá por la web de La República Deportes.

Seattle Sounders vs. Pumas: ficha del partido

Partido Seattle Sounders vs. Pumas ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 4 de mayo ¿A qué hora? 9.00 p. m. (Perú y México) ¿Dónde? Lumen Field ¿En qué canal? Fox Sports, Star Plus

¿A qué hora juegan Seattle Sounders vs. Pumas?

En territorio peruano, el duelo Seattle Sounders vs. Pumas se podrá seguir desde las 9.00 p. m. (misma hora en México). Revisa la guía de horarios para otros países de la región.

México (CDMX): 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Perú: 9.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 10.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (jueves 5).

Con Raúl Ruidíaz como uno de sus posibles titulares, Seattle Sounders de la MLS buscará quedarse con un histórico título de la Concachampions cuando reciba en la vuelta de la gran final al Pumas de la Liga MX. El elenco norteamericano tendrá la ventaja de contar con el apoyo de su hinchada luego de haber rescatado un punto en su visita a México por la ida.

Nicolás Lodeiro, con un doblete luego de dos discutidos penales, le permitió al cuadro verde empatar 2-2 en el primer cotejo. Aunque a lo largo del torneo se mantuvo la regla del gol visitante, para esta definición cualquier igualdad en el marcador global se resolverá en el tiempo extra o en tanda de penales de ser necesario.

El elenco felino, tres veces ganador del certamen, saldrá decidido a encontrar una ventaja temprana como la que tuvo en el choque previo. Dos tantos de su goleador Juan Dinenno ilusionaron a la hinchada universitaria en este cotejo, aunque al final el conjunto mexicano no fue capaz de mantener su diferencia a favor.

Pumas y Seattle Sounders se enfrentan por la final de ida de la ConcaChampions. Foto: Concachampions

¿Qué canal transmite Seattle Sounders vs. Pumas?

En México, las señales encargadas de transmitir el Seattle Sounders vs. Pumas por TV será Fox Sports y Fox Sports Premium.

Argentina: Star Plus

Bolivia: Star Plus

Chile: Star Plus

Colombia: Star Plus

Ecuador: Star Plus

México: Fox Sports, Fox Sports Premium

Paraguay: Star Plus

Perú: Star Plus

Uruguay: Star Plus

Venezuela: Star Plus

Estados Unidos: Unimás, TUDN, FS1.

¿Dónde ver Seattle Sounders vs. Pumas por internet?

Si quieres ver el Seattle Sounders vs. Pumas por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que pasará el compromiso para toda Latinoamérica (excepto México). En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Pronóstico de Seattle Sounders vs. Pumas

De acuerdo con las previsiones de las principales casas de apuestas, el favorito para ganar esta final y el título del torneo es el Seattle Sounders, que paga un máximo de 1,67 veces la inversión por su triunfo. En caso de empate, la cuota llega a los 4,00, mientras que la victoria de Pumas se cotiza en hasta 5,25.

Alineaciones probables de Seattle Sounders vs. Pumas

Seattle Sounders : Stefan Frei, Alex Roldán, Yeimar Andrade, Xavier Arreaga, Nouhou Tolo, Joao Paulo, Albert Rusnak, Cristian Roldán, Nicolás Lodeiro, Jordan Morris y Raúl Ruidíaz.

: Stefan Frei, Alex Roldán, Yeimar Andrade, Xavier Arreaga, Nouhou Tolo, Joao Paulo, Albert Rusnak, Cristian Roldán, Nicolás Lodeiro, Jordan Morris y Raúl Ruidíaz. Pumas UNAM: Alfredo Talavera; Jesús Rivas, Arturo Ortiz, Nicolás Freire, Efraín Velarde; Favio Álvarez, Leonel López, Higor Meritao, Diogo de Oliveira, Rogerio y Juan Ignacio Dinenno.

¿Dónde juegan Seattle Sounders vs. Pumas?

El escenario de este compromiso será el Lumen Field, estadio multiusos ubicado en la ciudad de Seattle, con capacidad para albergar a 72.000 espectadores.