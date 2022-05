[En Vivo] Real Madrid vs. Manchester City: ¿a qué hora y cómo ver la semifinal de la Champions?

Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, miércoles 4 de mayo, desde las 2.00 p. m. (hora de Perú) por la semifinal de vuelta de la Champions League. El decisivo duelo tendrá como escenario el estadio Santiago Bernabéu y la transmisión estará a cargo de ESPN y Star Plus. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE GRATIS de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes; aquí encontrarás las alineaciones confirmadas, relato del minuto a minuto y la recopilación al instantes de todos los goles y las jugadasa destacadas.

En Vivo: Previa de Real Madrid vs. Manchester City 08:25 Bajas para la vuelta de la semifinal En el Real Madrid no estarán Gareth Bale (lesión), Eden Hazar (lesión) y David Alaba (lesión); en el Manchester City, Mendy (suspensión), Kyle Walker (lesión), Aké (golpe) y Stones (lesión). 08:17 ¿Valverde o Rodrygo? De acuerdo al diario Marca, el entrenador Carlo Ancelotti está en duda de si poner al uruguayo o al brasileño para enfrentar al Manchester City. "El caso que más hace dudar a Carlo es el de Rodrygo, titular en la ida pero por la baja de, Casemiro, lo que dejó a Valverde en el medio campo. Sin embargo, con la vuelta del brasileño, lo normal es que forme en su puesto junto a Kroos y Modric, por lo que el uruguayo adelantaría su posición junto a Benzema y Vinicius o jugaría como cuarto centrocampista", señala el citado medio. 06:07 Karim Benzema va por más El delantero del Real Madrid Karim Benzema buscará romper un par de récords esta tarde cuando enfrente al Manchester City por el partido de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League. El francés lleva 84 goles en el torneo europeo, a uno de igualar a Robert Lewandoski como tercer mejor anotador de la competición. Además, se encuentra a 3 tantos del récord de goles en una edición del torneo europeo, el cual le pertenece a Cristiano Ronaldo con 17 anotaciones. Carlo Ancelotti: "Tenemos la calidad para arriesgar" A pesar de la derrota en Inglaterra por 4 a 3, el estratega italiano Carlo Ancelotti se mostró con esperanzas para que el Real Madrid remonte la llave de semifinales de la UEFA Champions League. "El ambiente es muy bueno y lo podemos hacer. Tenemos la calidad para arriesgar", indicó el técnico del conjunto merengue. Es preciso mencionar que el equipo español se coronó campeón el último fin de semana de su liga doméstica, mientras que en el torneo europeo ha logrado remontadas ante París Saint-Germain y Chelsea. Las figuras en ambas competiciones han sido Karim Benzema y Vinícius Júnior. Las figuras en ambas competiciones han sido Karim Benzema y Vinícius Júnior. 01:24 Pep Guardiola descarta hacerle pasillo al campeón del fútbol español El director técnico del Manchester City, Pep Guardiola, fue sorprendido en conferencia de prensa cuando un periodista le preguntó si le harían el pasillo al Real Madrid, quien recientemente se consagró como campeón de la liga española de fútbol. “No, no... En realidad no tengo opinión. No tengo nada que decir. Esto no es LaLiga, es la Champions. Es cuestión de la UEFA. Nosotros ya felicitamos al Real Madrid por ganar LaLiga”, acotó el español. 00:24 Revisa todo lo acontecido en el partido de ida entre el Manchester City y el Real Madrid El martes 26 de abril se vieron las caras el Manchester City y el Real Madrid por el partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League. El equipo dirigido por Josep Guardiola logró imponerse 4 a 3 en el Etihad Stadium. https://larepublica.pe/deportes/2022/04/26/en-vivo-manchester-city-vs-real-madrid-uefa-champions-league-espn-y-star-plus-horario-y-canal-de-tv-donde-ver-transmision-minuto-a-minuto-partido-de-hoy-semifinal-liga-de-campeones-por-internet-roja-directa-tv-live-streaming-free/ 22:22 Así fue el último entrenamiento del Manchester City El cuadro inglés entrenó previo al duelo contra el Real Madrid por la semifinal de la UEFA Champions League. 22:15 Real Madrid publica mensaje de motivación Previo al duelo contra el City, el cuadro blanco publicó en sus redes sociales un mensaje de aliento. 18:42 ¿Qué bajas tiene el Manchester City para el partido? Josep Guardiola no podrá contar con John Stones por lesión, mientras que Kyle Walker está en duda. Pese a todo, el entrenador español esperará hasta el último minuto al lateral británico. Foto: EFE 18:00 'Pep' Guardiola: "Tenemos que jugar increíblemente bien" El técnico de los ciudadanos apuntó a hacer un buen partido, al margen de que ello no sea garantía del triunfo. “Tenemos que ser mejores, pero podemos jugar mucho peor de lo que jugamos y podemos ganar. No podemos negar que mi evaluación es correcta. Nadie lo sabe. A veces obtienes lo que no mereces, a veces no obtienes lo que mereces. Tenemos que jugar increíblemente bien y ganar el partido”, declaró en rueda de prensa. Foto: EFE 17:39 ¿Jugará David Alaba? Aunque Carlo Ancelotti descartó en conferencia de prensa al central austríaco, su nombre sí figura en la convocatoria. ¿Estrategia de Carletto? Foto: Real Madrid 17:21 Liverpool será el rival a vencer para Manchester City o Real Madrid El cuadro de Anfield es el primer finalista de esta Champions League. El vencedor de la llave Real Madrid vs. Manchester City chocará contra los reds por el título del certamen. Foto: EFE

Real Madrid vs. Manchester City: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Manchester City ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 4 de mayo ¿A qué hora? 2.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

Real Madrid vs. Manchester City: la previa

El último boleto. Real Madrid y Manchester City disputarán uno de los enfrentamientos más atractivos de la presente Champions League. Luego del 4-3 de la semifinal de ida, la llave quedó abierta y en territorio español existe mucha expectativa sobre lo que puedan hacer los dirigidos por Carlos Ancelotti.

La Casa Blanca llega a este cotejo después de golear a Espanyol y consagrarse como campeón de LaLiga Santander. Sin embargo, el estratega italiano mantiene un duda en la zona defensiva: el central David Alaba presentó una molestia en los entrenamientos y su presencia en el Santiago Bernabéu no estaría garantizada.

Por su parte, los comandados por Pep Guardiola pelean palmo a palmo la Premier League con el Liverpool —equipo que espera a su rival en la final de la Liga de Campeones— y esperan prevalecer la ventaja obtenida en el primer choque. Si bien la única baja confirmada en los ciudadanos es John Stones, el técnico catalán precisó en conferencia de prensa que otro afectado es Kyle Walker y lo esperarán hasta el final.

Real Madrid vs. Manchester City: últimos enfrentamientos

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO?

La contienda de vuelta entre Real Madrid vs. Manchester City por las semifinales de la Champions League se jugará este miércoles 4 de mayo desde las 2.00 p. m. (hora peruana). Revisa aquí la programación según tu región.

México: 2.00 p. m.

Perú: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO?

La transmisión del Real Madrid vs. Manchester City EN DIRECTO estará a cargo del canal ESPN para toda Sudamérica y de manera ONLINE VÍA STREAMING a través de la plataforma Star Plus.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Manchester City en ESPN?

¿Cómo ver Real Madrid vs. Manchester City en Star Plus?

Para acceder a Star Plus y ver el Real Madrid vs. Manchester City debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Cómo ver Real Madrid vs. Manchester City ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Real Madrid vs. Manchester City por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Real Madrid vs. Manchester City: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema y Vinícius Júnior.

Manchester City: Ederson; João Cancelo, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Gabriel Jesus, Foden.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Manchester City?

El encuentro entre Real Madrid vs. Manchester City se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, ubicado en la ciudad de Madrid, España. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 81.000 espectadores.

Real Madrid vs. Manchester City: anteriores encuentros