[EN VIVO] Partidos de hoy, miércoles 4 de mayo del 2022: canales de tv y horarios

Sigue todos los partidos de hoy, miércoles 4 de mayo de 2022, del fútbol de Sudamérica (Copa Libertadores y Conmebol Sudamericana) y Europa (Champions League) por las señales de canales como ESPN, DirecTV Sports, o desde servicios de streaming (Star Plus, DirecTV GO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

La Liga de Campeones ya conoce a su primer finalista y los encargados de determinar el segundo clasificado serán Real Madrid y Manchester City. Ambos equipos se medirán en un crucial encuentro en el Santiago Bernabéu desde las 2.00 p. m. (hora de Perú)

Por otra parte, la acción continúa en la Copa Libertadores y Sporting Cristal necesitan un triunfo para no despedirse de la competición. Los dirigidos por Roberto Mosquera buscarán el triunfo en el Nacional ante la Universidad Católica.

Revisa AQUÍ la programación completa y los canales para que no te pierdad los compromisos.

Partidos de hoy Champions League

Real Madrid vs. Manchester City

Hora: 2.00 p. m.

Canal: ESPN y Star Plus.

¿Quiénes juegan hoy en la Copa Libertadores?

Cerro Porteño vs. Olimpia

Hora: 5.00 p. m.

Canal: ESPN 2 y Star Plus

Always Ready vs. Boca Juniors

Hora: 7.00 p. m.

Canal: ESPN y Star Plus

Deportivo Cali vs. Corinthians

Hora: 7.00 p. m.

Canal: ESPN 2 y Star Plus

Olimpia vs. Peñarol

Hora: 7.00 p. m.

Canal: Fox Sports 2 y Star Plus

Sporting Cristal vs. Universidad Católica

Hora: 9.00 p. m.

Canal: ESPN y Star Plus

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle

Hora: 9.00 p. m.

Canal: Fox Sports 2 y Star Plus.

Partidos de hoy Copa Sudamericana

LDU Quito vs. Antofagasta

Hora: 5.15 p. m.

Canal: DirecTV Sports

Barcelona SC vs. Lanús

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Star Plus

Fluminense vs. Junior

Hora: 7.30 p. m.

Canal: DirecTV Sports

