[EN VIVO] Olimpia vs. Peñarol: ¿a qué hora y en qué canal ver duelo por Copa Libertadores 2022?

VER Olimpia vs. Peñarol EN VIVO y DIRECTO este miércoles 4 de mayo por la cuarta jornada del Grupo G de la Copa Libertadores 2022. El duelo comenzará a las 7.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el estadio Defensores del Chaco. La transmisión estará a cargo de Fox Sports 3 y Star Plus; además, podrás seguir la cobertura ONLINE de este y todos los partidos de hoy por la web de La República Deportes.

Olimpia vs. Peñarol: pronóstico

Olimpia jugará de local este duelo de Copa Libertadores, el cual está obligado a ganar si desea salir del fondo de la tabla. El club paraguayo es último del grupo G con solo 2 unidades, mientras que Peñarol es tercero con una unidad más (3). El triunfo permitirá que cualquiera de los dos se ubique en la segunda casilla por detrás del líder, Cerro Porteño (7).

En el partido de la primera rueda que se jugó en Uruguay, Peñarol se quedó con el triunfo al ganar 2-1, por lo que el equipo guaraní intentará cobrarse la revancha en el Defensores del Chaco.

Olimpia vs. Peñarol: ficha del partido

Partido Olimpia vs. Peñarol ¿Cuándo juegan? Miércoles 4 de mayo ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Defensores del Chaco ¿En qué canal? Fox Sports 3 y Star Plus

Olimpia vs. Peñarol: posibles alineaciones

Olimpia: Gastón Olveira; Luis Zárate, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra; Sergio Otálvaro, Iván Torres; Marcos Gómez, Richard Ortiz, Hugo Quintana; Jorge Recalde y Guillermo Paiva.

Peñarol: Kevin Dawson; Juan Ramos, Ramón Arias, Hernan Menose, Edgar Elizalde, Ignacio Laquintana, Rodrigo Saravia, Damián Musto, Pablo Ceppelini; Federico Carrizo y Agustín Álvarez.

¿A qué hora juegan Olimpia vs. Peñarol?

El duelo Olimpia vs. Peñarol se jugará a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

¿En qué canal ver Olimpia vs. Peñarol EN VIVO?

Para ver el partido entre Olimpia vs. Peñarol EN VIVO por el Grupo B de la Copa Libertadores puedes seguirlo a través de la señal de Fox Sports 3 y Star Plus en Sudamérica.

¿Cómo ver Olimpia vs. Peñarol ONLINE GRATIS?

Para ver Olimpia vs. Peñarol por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.