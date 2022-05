[En Vivo] Deportivo Cali vs. Corinthians: ¿dónde ver el partido por la Copa Libertadores?

Deportivo Cali vs. Corinthians EN VIVO se miden desde las 7.00 p. m. de Colombia y Perú, y 9.00 p. m. de Brasil por la señal de ESPN. En Argentina también se podrá ver a las 9.00 p. m. vía ESPN y Star Plus en el Estadio Deportivo Cali. El cotejo por la fecha 4 del Grupo E en la Copa Libertadores 2022 lo podrás seguir desde la cobertura ONLINE de La República Deportes, con las formaciones iniciales, el marcador actualizado con videos de goles y la narración de mejores jugadas en este y otros partidos de hoy.

Deportivo Cali vs. Corinthians: ficha del partido

Partido Deportivo Cali vs. Corinthians Fecha Miércoles 4 de mayo Hora 7.00 p. m. de Colombia y Perú y 9.00 p. m. de Brasil Canal ESPN y Star Plus Lugar Estadio Deportivo Cali

¿A qué hora juegan Deportivo Cali vs. Corinthians por la Copa Libertadores 2022?

El cotejo Deportivo Cali vs. Corinthians arranca a las 7.00 p. m. en Perú y Colombia (9.00 p. m. de Brasil). Revisa la guía de horarios en el resto de países de la región.

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p. m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Argentina: 9.00 p. m.

Uruguay: 9.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver Deportivo Cali vs. Corinthians?

Estos serán los canales que transmitirán el Deportivo Cali vs. Corinthians por TV de acuerdo a país en el que te ubiques.

Perú: Star+, ESPN2.

Bolivia: ESPN2, Star+.

Argentina: Fox Sports 2, Star+.

Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro.

Chile: Star+, ESPN 4.

Colombia: ESPN, Star+.

Ecuador: Star+, ESPN.

Paraguay: ESPN2, Star+.

España: DAZN.

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS.

Uruguay: Star+, ESPN2.

Venezuela: Star+, ESPN.

¿Qué canal es ESPN en Perú?

Satélite

Movistar TV: 483 (SD) y 884 (HD)

Claro TV: 36 (SD) y 1711 (HD).

Cable

Movistar TV: 504 (SD) y 740 (HD)

DirecTV: 621 (SD) y 1621 (HD)

Claro TV: 65 (SD) y 523 (HD).

¿Cómo ver Deportivo Cali vs. Corinthians ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Deportivo Cali vs. Corinthians por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Deportivo Cali vs. Corinthians?

Para acceder a Star Plus y ver el Deportivo Cali vs. Corinthians, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

Deportivo Cali vs. Corinthians: últimos partidos

Deportivo Cali vs. Corinthians: posibles alineaciones

Deportivo Cali : Humberto Acevedo; Juan Franco, Miguel Nazarit, José Caldera, Juan José Tello; Andrés Balanta, Gian Cabezas, Daniel Luna; Jhon Vásquez, Carlos Gonzalez, Teófilo Gutiérrez.

: Humberto Acevedo; Juan Franco, Miguel Nazarit, José Caldera, Juan José Tello; Andrés Balanta, Gian Cabezas, Daniel Luna; Jhon Vásquez, Carlos Gonzalez, Teófilo Gutiérrez. Corinthians: Cássio, Rafael Ramos, Joao Victor, Gil, Lucas Piton; Du Queiroz, Maycon, Renato Augusto; Willian, Júnior Moraes, Róger Guedes.

¿Dónde juegan Deportivo Cali vs. Corinthians?

El lugar donde se disputará el Deportivo Cali vs. Corinthians por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2022 es el Estadio Deportivo Cali, ubicado en la ciudad de Cali, Colombia.

Tabla de posiciones del Grupo E