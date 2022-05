➤ Tolima vs. Independiente del Valle: ¿a qué hora y dónde ver el partido de hoy?

Ver Deportes Tolima vs. Independiente del Valle EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 4 de mayo por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2022. El duelo comenzará a las 9.00 p. m. (hora peruana, colombiana y ecuatoriana) y se disputará en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. El minuto a minuto se transmitirá en La República Deportes.

¿Cómo llega Deportes Tolima ante Independiente del Valle?

Líder en la Liga BetPlay 2022, el conjunto de Hernán Torres quiere romper su maleficio en el torneo de clubes más prestigiosos del continente. En esta edición, ya tropezó en el debut con el ‘Galo’ y empató en su excursión por tierras ecuatorianas . “Mi equipo está mentalizado en ganar, ganar, ganar”, dijo el DT colombiano tras la victoria por 3-2 sobre Cortuluá.

Independiente del Valle igualó 2-2 con Deportes Tolima en la Copa Libertadores 2022. Foto: EFE

Tolima anota tanto como recibe y en sus últimos juegos ha sido blanco fácil de la pelota quieta. Para el duelo con los ecuatorianos podrá alinear a Fernando Caicedo, quien se recuperó de una lesión de meniscos. Atrás, en el arco, cuenta con Alexander ‘Dida’ Domínguez, y en la línea de ataque con Michael Rangel, goleador de la temporada con seis tantos.

¿Cómo llega Independiente del Valle ante Deportes Tolima?

Independiente del Valle pretende recuperar los puntos que cedió de local ante los colombianos . El once que dirige Renato Paiva dio un nuevo aviso al vencer 1-0 a LDU y escalar al segundo puesto de la Liga Pro de Ecuador, pero fue el empate que logró ante el Atlético Minero, en casa por la tercera fecha, lo que lo conduce a estar cerca de obtener un triunfo en Ibagué.

Temeroso de las lesiones, el técnico portugués ha rotado su nómina. “Tengo un partido importante, muy importante, el miércoles”, enfatizó en una reciente conferencia de prensa. Asimismo, afirmó que se encomendará una vez más a su estrella, el volante ofensivo Junior Sornoza, y a la seguridad en el arco que le transmite Moisés Ramírez, y en defensa, a Pedro Perlaza.

Con información de AFP.

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: ficha del partido

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle Copa Libertadores 2022 ¿Cuándo juegan? Hoy, miércoles 4 de mayo ¿Dónde? Estadio Hernando Siles Reyes de La Paz ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? ESPN y Star Plus

¿A qué hora juegan Deportes Tolima vs. Independiente del Valle por la Copa Libertadores 2022?

Perú: 9.00 p. m.

Colombia: 9.00 p. m.

Ecuador: 9.00 p. m.

Estados Unidos: 9.00 p. m. (ET) / 6.00 p. m. (PT)

México: 9.00 p. m.

Costa Rica: 8.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Bolivia: 10.00 p. m.

Venezuela: 10.00 p. m.

Brasil: 11.00 p. m.

Argentina: 11.00 p. m.

Uruguay: 11.00 p. m.

España: 4.00 a. m. (Al día siguiente)

Italia: 4.00 a. m. (Al día siguiente)

Francia: 4.00 a. m. (Al día siguiente)

Alemania: 4.00 a. m. (Al día siguiente).

¿Dónde ver Deportes Tolima vs. Independiente del Valle EN VIVO ONLINE GRATIS?

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle en Perú: ESPN 2, Star+

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle en Colombia: ESPN, Star+

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle en Ecuador: ESPN, Star+

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle en Argentina: Star+, Fox Sports 2 Argentina

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle en Bolivia: ESPN 2, Star+

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle en Brasil: CONMEBOL TV, NOW NET e Claro

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle en Chile: ESPN 4, Star+

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle en Paraguay: ESPN 2, Star+

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle en Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle en Uruguay: ESPN 2, Star+

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle en Venezuela: ESPN, Star+.

¿Qué canal es ESPN 2 en Perú?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Dónde ver Deportes Tolima vs. Independiente del Valle EN VIVO ONLINE GRATIS vía ESPN 2?

Consulta la siguiente guía de canales para saber desde dónde ver ESPN 2 de acuerdo a la región en la que te ubiques y el operador de TV paga que tengas contratado.

Argentina: canal 25 y 155 (Antina), canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 104 Y 1009 (Telecentro), canal 23 y 102 (Cablevisión), canal 15, 103 y 1003 (Supercanal), canal 18 y 202 (Cabletel), canal 22, 103 y 822 (Express), canal 18, 101 y 616 (Cablevideo Digital)

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Chile: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 482 y 886 (Movistar TV), canal 175 y 475 (Claro TV)

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cómo ver Deportes Tolima vs. Independiente del ValleONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Deportes Tolima vs. Independiente del Valle por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver el Deportes Tolima vs. Independiente del Valle?

Para acceder a Star Plus y ver el Deportes Tolima vs. Independiente del Valle debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Qué es Star Plus?

Star+ es una plataforma para el contenido de empresas de propiedad de Disney, como ABC, FX, Freeform, Searchlight, 20th Century Studio y 20th Television.

¿Qué contenido tiene Star Plus?

Star+ no solo cuenta con series y películas pertenecientes a la desaparecida Fox, también tiene contenido deportivo, ya que los suscriptores acceden a ESPN, canal que cuenta con una extensa gama de ligas y campeonatos.

Para los amantes del fútbol, la plataforma transmite los encuentros de la Copa Libertadores, Premier League, LaLiga, MLB y NHL. También tiene disponible contenido de rugby, tenis, golf, ciclismo, boxeo, MMA y más deportes.

¿Cuál es el precio de Star+ en Perú y el resto de Latinoamérica?

Perú

Star+ mensual por S/ 37,90

Star+ anual por S/ 379,90

Combo+ con Star+ y Disney+ por S/ 44,90 mensuales

México:

Star+ por 199 pesos al mes / 1.999 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 249 pesos al mes

Argentina

Star+ por 880 pesos al mes / 8.800 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 995 pesos al mes

Chile

Star+ por 8.500 pesos al mes / 84.900 pesos al año

Combo Star+ y Disney+ por 10.500 pesos al mes.

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle: alineaciones probables

DeportesTolima : Alexander Domínguez; Jonatán Marulanda, Julián Quiñones, Eduar Caicedo, Junior Hernández, Brian Rovira, Juan David Ríos, Daniel Cataño, Jeison Lucumi, Anderson Plata y Juan Fernando Caicedo. DT: Hernán Torres

: Alexander Domínguez; Jonatán Marulanda, Julián Quiñones, Eduar Caicedo, Junior Hernández, Brian Rovira, Juan David Ríos, Daniel Cataño, Jeison Lucumi, Anderson Plata y Juan Fernando Caicedo. DT: Hernán Torres Independiente del Valle: Moisés Ramírez; Mateo Carabajal, Richard Schunke, Luis Segovia; Pedro Perlaza, Fernando Gaibor, Cristian Pellerano, Jhoanner Chávez, Lorenzo Faravelli, Junior Sornoza; y Jonathan Bauman. DT: Renato Paiva.

¿Dónde se jugará el partido de Deportes Tolima vs. Independiente del Valle?

El lugar donde se disputará el Deportes Tolima vs. Independiente del Valle por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2022 es el Estadio Manuel Murillo, ubicado en la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, Colombia.