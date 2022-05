Waldir a los hinchas de la ‘U’: No están para hablar, se quedan en la esquina de la Libertadores

Alianza Lima afrontará un compromiso contra la historia este jueves 5 de mayo. Los íntímos recibirán a Colo Colo por la Copa Libertadores y tienen la obligación de triunfar para no quedar eliminados y cortar una racha de 26 partidos consecutivos sin ganar en el torneo continental.

Esta estadística ha generado diversas críticas y burlas por parte del eterno rival. Al respecto, el histórico artillero Waldir Saénz salió al frente para dejarles un ‘recado’ a los hinchas de Universitario. “La gente de la ‘U’ no está para hablar de la Copa Libertadores porque se quedan ahí no más. No en la puerta, sino en la esquina”, apuntó el exgoleador blanquiazul en diálogo con Willax Deportes.

En la misma línea, el exfutbolista recordó lo ocurrido hace unas semanas en el clásico y no consideró relevantes las opiniones de los fanáticos cremas.

“Después, lo otro es porque Alianza le ganó 4-1 en el Monumental cuando ellos pensaban que iban hacer una fiesta. Entonces, para mí, las opiniones de ellos las escucho, pero no las comparto”, agregó.

Cabe resaltar que los dirigidos por Carlos Bustos cayeron en sus tres primeros cotejos del grupo y de no salir airosos ante el Cacique quedarían muy complicados; inclusive podrían en riesgo una eventual clasificación a la Copa Sudamericana.

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Colo Colo?

El duelo entre Alianza vs. Colo Colo, válido por la fecha 4 del grupo F de la Copa Libertadores, se disputará este jueves 5 de mayo a partir de las 9.00 p. m. (hora de Perú) desde el Estadio Nacional.

Copa Libertadores - tabla de posiciones grupo F