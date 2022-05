Olimpia vs. Peñarol: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por Copa Libertadores?

Ver Olimpia vs. Peñarol EN VIVO y DIRECTO este miércoles 4 de mayo por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2022. El duelo comenzará a las 7.00 p. m. (hora peruana), 8.00 p. m. (hora paraguaya) y 9.00 p. m. (hora uruguaya), y se disputará en el estadio Defensores del Chaco, en la ciudad de Asunción.

El partido de hoy será transmitido por la señal de Star Plus. También habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en La República Deportes, donde se publicarán las alineaciones confirmadas, goles y todas las incidencias del enfrentamiento del grupo G de la Conmebol Libertadores.

Olimpia vs. Peñarol: historial

Olimpia vs. Peñarol: ficha del partido

Partido Olimpia vs. Peñarol ¿Cuándo juegan? Miércoles 4 de mayo ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana), 8.00 p. m. (hora paraguaya) y 9.00 p. m. (hora uruguaya) ¿Dónde? Estadio Defensores del Chaco ¿En qué canal? Star Plus

Olimpia vs. Peñarol: posibles alineaciones

Olimpia: Olveira, Zárate, Salcedo, Gamarra, Otálvaro, Torres, Gómez, Ortiz, Quintana, Recalde, Paiva.

Peñarol: Dawson, Ramos, Arias, Menose, Elizalde, Laquintana, Saravia, Musto, Ceppelini, Carrizo, Agustín Álvarez.

¿A qué hora juegan Olimpia vs. Peñarol?

Olimpia vs. Peñarol se verán las caras por Copa Libertadores desde la 7.00 p. m. en las instalaciones del estadio Defensores del Chaco. Consulta el horario según tu zona geográfica:

Perú, Ecuador, Colombia: 7.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela, Paraguay, Estados Unidos (ET): 8.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil: 9.00 p. m.

¿Cómo ver Olimpia vs. Peñarol ONLINE GRATIS?

Para ver Olimpia vs. Peñarol por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Cómo acceder a Star Plus para ver Olimpia vs. Peñarol?

Para acceder a Star Plus y ver Olimpia vs. Peñarol, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedas disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde jugarán Olimpia vs. Peñarol?

El encuentro entre Olimpia vs. Peñarol se jugará en el estadio Defensores del Chaco. Este complejo deportivo se ubica en la ciudad de Asunción. Fue inaugurado en 1917 y tiene capacidad para albergar hasta 42.354 espectadores.