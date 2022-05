Marcelo Díaz arremete contra Reinaldo Rueda: “Se fue a robar toda la plata a Chile”

La selección chilena quedó en el séptimo lugar de las eliminatorias sudamericanas y no clasificó al Mundial de Qatar 2022. El volante Marcelo Díaz brindó una entrevista para el canal de YouTube Hablemos del Bulla y culpó de este fracaso futbolístico al técnico Reinaldo Rueda.

“Para mí es uno de los grandes responsables de que Chile no clasificara al Mundial, porque implementó un cambio que no era necesario. Los muchachos demostraron que tenían bencina para rato, pero él intentó un cambio generacional forzado, que no dio abasto. Se fue a robar toda la plata el viejo a Chile ”, indicó.

Además, señaló que el estratega colombiano no fue sincero con él. “Tuve conversaciones con él, me dijo que sería importante en su proceso. Luego, en un gran momento en Racing, no me llamó más. Se nota que no era un tipo sincero”, refirió.

Manifestó que al igual que él, otros de sus compañeros fueron borrados de La Roja por el cafetero: “En ese momento yo sabía que tenía nivel para la selección y soñaba con ir. Pero en Racing estaba el ‘Chueco’ Mena, que tenía un gran nivel y no lo llamaban. El ‘Mago’ Valdivia la rompía en Colo Colo, en Copa Libertadores y el Campeonato Nacional, y el viejo no lo pescaba”.

“Yo tengo contacto con la mayoría de los jugadores de la selección chilena, nos tenemos respeto. Incluso ahora estamos todos haciendo el curso de entrenador. Reinaldo Rueda y la Federación quisieron adelantar el proceso de recambio, forzar eso y se equivocaron”, concluyó.