Pep Guardiola sobre duelo ante Real Madrid: “Tenemos que jugar increíblemente bien y ganar”

El último martes 26 de abril, Manchester City vs. Real Madrid protagonizaron uno de los mejores partidos de la Champions League. El cuadro inglés ganó 4-3 en el Etihad Stadium y sacó una ligera ventaja para el duelo de vuelta, que se jugará este miércoles 4 de mayo en el Santiago Bernabéu. Precisamente, el técnico de los cityzens, Pep Guardiola, se refirió sobre este cotejo.

El estratega español afirmó que, si bien terminó contento por la victoria conseguida en Inglaterra, en el encuentro de vuelta deberán jugar mucho mejor para conseguir el pase a la final de la Liga de Campeones.

“Tenemos que ser mejores, pero podemos jugar mucho peor de lo que jugamos y podemos ganar. No podemos negar que mi evaluación es correcta. Nadie lo sabe. A veces obtienes lo que no mereces, a veces no obtienes lo que mereces. Tenemos que jugar increíblemente bien y ganar el partido”, declaró en conferencia de prensa.

Manchester City eliminó al Real Madrid en la última llave a doble partido que jugaron en la Champions 2020. Foto: EFE

En esa misma línea, el técnico del Manchester City resaltó el buen nivel que viene sosteniendo el Real Madrid en los últimos partidos y que lo llevaron a conquistar la liga española y eliminar al PSG en los cuartos de final de la Champions.

“Somos dos buenos equipos, lo vimos hace una semana. Ellos son campeones en España, nosotros estamos intentando ser campeones aquí. Dije hace una semana que estamos en la semifinal para intentar estar en la segunda final consecutiva”, sostuvo.

Guardiola felicitó a Carlo Ancelotti

Por otra parte, Pep Guardiola reveló que se comunicó con el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, para felicitarlo al coronarse campeón de LaLiga Santander con cuatro fechas de anticipación. Recordemos que el DT conoce la liga española luego de su paso por el banquillo del Barcelona (2008-2012).

“Lo admiro, ha estado por todo el mundo, en países grandes de fútbol y equipos fantásticos. Siempre increíblemente duro, el fútbol es realmente bueno. Al margen de eso es que es una persona excepcional. Lo conocí hace años y cada vez que estoy con él está tranquilo, controla perfectamente sus emociones”, concluyó.

Carlo Ancelotti es levantado por sus dirigidos tras campeonar LaLiga Santander. Foto: AFP

PUEDES VER: La duda de Ancelotti en el once del Real Madrid ante Manchester City

¿Cuándo juegan Real Madrid vs. Manchester City?

El duelo entre Real Madrid vs. Manchester City se dará este miércoles 4 de mayo en el Santiago Bernabéu, desde las 2.00 p. m. (hora peruana).